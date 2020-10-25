القاعات الرياضية تستأنف العمل في جهة الرباط

هسبريس من الرباط

أخبرت ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة أصحاب القاعات الرياضية بإمكانية استئناف نشاطهم بشكل عادي ابتداء من يوم غد الاثنين، وذلك بعد قرار سابق صدر الأحد يمنعهم من استقبال زبائنهم حتى إشعار آخر بسبب ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد بالجهة.

مصدر هسبريس أورد أن القرار الجديد تم تبليغه إلى أصحاب قاعات الرياضة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية بصرامة، تحت طائلة الإغلاق واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة رصد أي تهاون.

وقد أثار القرار الذي اتخذته لجنة اليقظة في وقت سابق من يوم الأحد غضب عدد من أصحاب القاعات الرياضية، الذين طالبوا بتمكينهم من مواصلة نشاطهم وتطبيق القانون على المخالفين للإجراءات الصحية المعمول بها.

وقد سجلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة، خلال الأربع وعشرين وساعة المنصرمة، 726 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وعشر وفيات بكل من الصخيرات تمارة (2)، وسلا (1)، والقنيطرة (3)، والرباط (2)، والخميسات (2).