24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:11
|07:37
|13:17
|16:17
|18:46
|20:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ترقب موجة ثانية لكورونا يحفز دعوات إلى تشديد الوقاية في المدارس
- تهريب البشر يقلق حقوقيين في سبت أولاد النمة
- بن حمزة: الاحتفال بذكرى المولد مشروع .. والهجوم على النبي موضة
- "مغاربة العالم" يطالبون الحكومة بالسّماح لعائلاتٍ بمغادرة المملكة
- هل تشدد السلطات مراقبة الأسواق الكبرى لصد "كوفيد-19" بالبيضاء؟
أكاديمي إسباني: الأصولُ الأمازيغية لمواطني "جزُر الكناري" ثابتة (5.00)
الجيش المغربي يتأهب لحماية معبر الكركرات بعد فشل "المينورسو" (5.00)
غلق البوليساريو الكركرات يشلّ شاحنات في موريتانيا وجنوب المغرب (5.00)
انتقاد مغاربة للحريات الدينية بفرنسا يعيد سجال الأقليات في المملكة (3.00)
رصيف الصحافة: "إقامة إيكولوجية" ببنجرير تستقبل "الأمير الطالب" (1.67)
- غلق البوليساريو الكركرات يشلّ شاحنات في موريتانيا وجنوب المغرب - (129)
- بن حمزة: الاحتفال بذكرى المولد مشروع .. والهجوم على النبي موضة - (119)
- انتقاد مغاربة للحريات الدينية بفرنسا يعيد سجال الأقليات في المملكة - (83)
- أكادير ترسّم "اللوغو" الجديد .. ونشطاء يهددون باللجوء إلى القضاء - (75)
- جماعة الدار البيضاء تشيد 640 مرحاضا بمبلغ مليار و408 ملايين - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
القاعات الرياضية تستأنف العمل في جهة الرباط
أخبرت ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة أصحاب القاعات الرياضية بإمكانية استئناف نشاطهم بشكل عادي ابتداء من يوم غد الاثنين، وذلك بعد قرار سابق صدر الأحد يمنعهم من استقبال زبائنهم حتى إشعار آخر بسبب ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد بالجهة.
مصدر هسبريس أورد أن القرار الجديد تم تبليغه إلى أصحاب قاعات الرياضة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية بصرامة، تحت طائلة الإغلاق واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة رصد أي تهاون.
وقد أثار القرار الذي اتخذته لجنة اليقظة في وقت سابق من يوم الأحد غضب عدد من أصحاب القاعات الرياضية، الذين طالبوا بتمكينهم من مواصلة نشاطهم وتطبيق القانون على المخالفين للإجراءات الصحية المعمول بها.
وقد سجلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة، خلال الأربع وعشرين وساعة المنصرمة، 726 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وعشر وفيات بكل من الصخيرات تمارة (2)، وسلا (1)، والقنيطرة (3)، والرباط (2)، والخميسات (2).