كورونا يلامس 10 آلاف إصابة بجهة بني ملال

ياسين أوشن

أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 106 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 21 حالة بإقليم بني ملال، و18 حالة بإقليم خريبكة، و3 حالات بإقليم خنيفرة، و34 حالة بإقليم الفقيه بنصالح، و30 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" بالجهة إلى 9949 حالة، حسب أرقام المديرية الجهوية لوزارة الصحة.

كما سجلت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الأحد، 125 حالة شفاء إضافية؛ منها 38 حالة بإقليم بني ملال، و16 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، وحالتان بإقليم خنيفرة، و20 حالة بإقليم أزيلال، ثم 49 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 8351 حالة.

وفي ما يخص الوفيات، فقد سجلت الجهة 5 حالات جديدة؛ 3 حالات بإقليم بني ملال وحالة واحدة بكل من إقليمي الفقيه بن صالح وخنيفرة، ليصل العدد الإجمالي إلى 208 وفيات.

وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1390 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 111668 حالة.

يُذكر أن وزارة الصحة أحصت، الأحد، 3020 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 197481 حالة في المغرب.