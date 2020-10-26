الإقصاء يخرج فيدرالية سكساوة بشيشاوة للاحتجاج

إبراهيم مغراوي من مراكش

استنكرت فيدرالية جمعيات المجتمع المدني بسكساوة، ما وصفته" غياب المقاربة التشاركية التي نص عليها دستور 2011، وإقصاء المجتمع المدني وتهميش دوره في مختلف القضايا التي تهم المنطقة".

وخلال وقفة احتجاجية نظمت، الأحد، من طرف هذه الفيدرالية، رفعت شعارات تستنكر إبعاد المجتمع المدني من لقاءات تتخذ فيها قرارات ذات تأثير كبير على الفرد والمجتمع، وتقزيم دوره الاستشاري، ما يجعله بعيدا عن المشاركة في صنع القرارات السياسية ذات الأولوية.

"استقواء وتسلط الجمعية المكترية لحق القنص على أملاك الساكنة الخاصة وترويعها وترهيبها برفع دعوى قضائية، أمام ما صمت السلطات المحلية"، شكل موضوعا للشعارات التي بحث بها حناجر المحتجين، ولكلمة هذا الاحتجاج.

وطالب هذا الإطار التنسيقي الذي يضم 28 جمعية تنموية، بحقه في التدبير المشترك للشأن العام المحلي، "لمناقشة مشاكل هذه المنطقة القروية الجبلية والنائية بجبال الأطلس الكبير".