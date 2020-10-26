مهنيو الأعراس في مراكش يطالبون بإنقاذ القطاع

إبراهيم مغراوي من مراكش

نظّم ممونو الأعراس والحفلات بمراكش، الاثنين، وقفة احتجاجية أمام ولاية الجهة، تنديدا بالتهميش الذي جُوبه به قطاع تموين الحفلات الذي يعاني الأزمة والأكثر تضررا بسبب الجائحة.

مليحة فلات، أمينة المال للجمعية الجهوية لهذه الفئة، قالت: "خرجنا للاحتجاج بعدما تضرر قطاعنا، ووصلنا إلى وضعية يُرثى لها، إذ اضطر أعضاء مجموعة من الفرق المرتبطة بهذه الحرفة إلى بيع لوازم عملهم، ومنهم من خرج للتسول لسد رمقه وأبنائه".

وأضافت، في تصريح صحافي، أن "كل القطاعات سمح لها بالعودة إلى العمل، ولا نفهم لماذا يستثنى قطاعنا من ذلك، فنحن أيضا يمكن أن نشتغل بعدد محدود من الزبناء، في ظل الجائحة، مع الاحترام التام للبروتوكول الصحي"، حسب هذه المتحدثة.

وخلال هذه الوقفة التي نظمت بتنسيق مع المجتمع المدني، تحت شعار "خدمة المهني وكرامته هدفنا"، بُحّت حناجر المحتجين بشعارات تعكس مدى الضرر الذي مس القطاع، وتنديدا بأوضاعهم المزرية، وللمطالبة بتسوية وضعيتهم عبر إدماجهم داخل المنظومة القانونية.

ومن بين مطالب المحتجين صرف تعويض مادي للعاملين بالقطاع، وتوفير قروض للمهنيين بدون فوائد لتسديد مستحقات الكراء والمعاملات المالية مع تأجيل سداد الأقساط إلى ما بعد الجائحة.

كما طالب الذين حجوا إلى مقر ولاية جهة مراكش بإعادة جدولة القروض المتراكمة إلى ما بعد استئناف العمل، وإحداث مقاولات صغرى، ومنصة رقمية خاصة بالقطاع تعالج الأضرار الفجائية.