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الرئيسية | جهات | "كورونا" يغلق مقاهي طنجة في العاشرة ليلاً

"كورونا" يغلق مقاهي طنجة في العاشرة ليلاً

"كورونا" يغلق مقاهي طنجة في العاشرة ليلاً
هسبريس من طنجة
الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:20

في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، أصدرت السلطات الولائية بمدينة طنجة قرارا يقضي بإغلاق المقاهي ابتداءً من الساعة الـ10 ليلاً والمطاعم بدءاً من الساعة الـ11 ليلاً.

ويأتي هذا القرار، الذي سيبدأ تنفيذه انطلاقا من يوم الأربعاء 28 أكتوبر، بعد أن كانت المدينة قد شهدت عددا من إجراءات التخفيف التي تزامنت مع انخفاض أعداد الإصابات، قبل أن تعود إلى الارتفاع مؤخرا.

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