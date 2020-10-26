هذه تفاصيل الحالة الوبائية في جهة بني ملال

ياسين أوشن

أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 83 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 17 حالة بإقليم بني ملال، و31 حالة بإقليم خريبكة، و7 حالات بإقليم خنيفرة، و28 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" بالجهة إلى 10032 حالة، حسب أرقام المديرية الجهوية لوزارة الصحة.

كما سجلت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها، مساء الاثنين، 160 حالة شفاء إضافية؛ منها 39 حالة بإقليم بني ملال، و16 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، وحالتان بإقليم خنيفرة، و45 حالة بإقليم أزيلال، ثم 58 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 8511 حالة.

وفي ما يخص الوفيات، فقد سجلت الجهة 3 حالات جديدة بكل من أقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وخريبكة، ليصل العدد الإجمالي إلى 211 وفاة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1309 حالات. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 111948 حالة.

يُذكر أن وزارة الصحة أحصت، الاثنين، 2264 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 199745 حالة في المغرب.