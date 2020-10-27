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جمعية "أجيال" تعلن انطلاق مشروع "صوت الطفولة"

جمعية "أجيال" تعلن انطلاق مشروع "صوت الطفولة"
هسبريس من شفشاون
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 02:06

تعلن جمعية أجيال للطفولة والشباب بشفشاون عن انطلاق مشروع صوت الطفولة، تحت شعار "سمعونا باش تفهمونا"، من 10 أكتوبر 2020 إلى 30 يناير2021.

وحسب بلاغ للجمعية توصلت هسبريس بنسخة منه، فإن المشروع جاء في إطار الدينامية الوطنية التي أطلقها المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي ترأسه الأميرة لالة مريم، وتهدف من خلاله الجمعية سالفة الذكر إلى الاشتغال على تمكين الطفل من آليات وأنماط المشاركة في الحياة العامة وتنمية معارفه من أجل الحماية الذاتية من جميع أشكال العنف والاستغلال الجنسي خصوصا.

المشروع بشراكة ودعم من المرصد الوطني لحقوق الطفل، وبتنسيق وتعاون مع عمالة إقليم شفشاون ومجلس إقليم شفشاون والمديرية الإقليمية لوزارة التربية والتكوين والمديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة-قطاع الشباب والرياضة، بالإضافة إلى المركز الثقافي بإقليم شفشاون.

وستتمحور أنشطة الجمعية عبر تنظيم ورشات تحسيسية حول العنف والاستغلال الجنسي بالمؤسسات التعليمية الابتدائية، وخلق وتفعيل نوادي المواطنة بالمؤسسات التعليمية الابتدائية، وتنظيم ورشات تكوينية لفائدة أعضاء النوادي المدرسية وأخرى لمؤطرات ومؤطري الأندية، فضلا عن تنظيم لوحات مسرحية تعالج موضوع العنف الجنسي ضد الطفل، وأنشطة رياضية تحسيسية لفائدة الأطفال لحماية أنفسهم من العنف الجنسي.

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