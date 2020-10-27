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تحاليل كورونا تغلق الملحقة الإدارية العاشرة بالرباط
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 12:15
أعلنت رئاسة مجلس مقاطعة أكدال الرياض بالعاصمة الرباط إغلاق الملحقة الإدارية العاشرة بحي أكدال، وذلك من يوم أمس الإثنين إلى غاية الـ4 من نونبر.
وأوردت رئيسة مجلس المقاطعة في إخبار، توصلت به هسبريس، أن الإغلاق سيتواصل إلى حين ظهور نتائج التحاليل المخبرية والتأكد من سلامة الموظفين وخلو أجسادهم من فيروس كورونا المستجد.
ودعت رئيسة مقاطعة أكدال الرياض المواطنين الراغبين في الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها إلى التوجه إلى الملحقة الإدارية 12 بحي الرياض.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - kamal الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 12:40
الموضفين جاتهم من الجنة والناس هاد كورونا ، الحلم ديالهم اسدوهم كاملين هادشي علاش فينما كتعلن الاصابات يطالبون وحدهم بالحجر هههه عقنا بيكم
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