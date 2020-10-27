24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3913:1616:1618:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. آيت الطالب: قطاع الصحة يحتاج إلى 97 ألف إطار (5.00)

  2. هذه قصة تبديد 115 مليار درهم من "صندوق الضمان الاجتماعي" (5.00)

  3. حزب "الأحرار" يرفض الرسوم المسيئة للرسول‎ ﷺ (5.00)

  4. فضل الدغرني على العربية (4.33)

  5. ارتداء الكمامات .. السلطات تفرض غرامات على 624543 شخصاً (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | تحاليل كورونا تغلق الملحقة الإدارية العاشرة بالرباط

تحاليل كورونا تغلق الملحقة الإدارية العاشرة بالرباط

تحاليل كورونا تغلق الملحقة الإدارية العاشرة بالرباط
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 12:15

أعلنت رئاسة مجلس مقاطعة أكدال الرياض بالعاصمة الرباط إغلاق الملحقة الإدارية العاشرة بحي أكدال، وذلك من يوم أمس الإثنين إلى غاية الـ4 من نونبر.

وأوردت رئيسة مجلس المقاطعة في إخبار، توصلت به هسبريس، أن الإغلاق سيتواصل إلى حين ظهور نتائج التحاليل المخبرية والتأكد من سلامة الموظفين وخلو أجسادهم من فيروس كورونا المستجد.

ودعت رئيسة مقاطعة أكدال الرياض المواطنين الراغبين في الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها إلى التوجه إلى الملحقة الإدارية 12 بحي الرياض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - kamal الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 12:40
الموضفين جاتهم من الجنة والناس هاد كورونا ، الحلم ديالهم اسدوهم كاملين هادشي علاش فينما كتعلن الاصابات يطالبون وحدهم بالحجر هههه عقنا بيكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.