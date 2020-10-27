تحاليل كورونا تغلق الملحقة الإدارية العاشرة بالرباط

هسبريس من الرباط

أعلنت رئاسة مجلس مقاطعة أكدال الرياض بالعاصمة الرباط إغلاق الملحقة الإدارية العاشرة بحي أكدال، وذلك من يوم أمس الإثنين إلى غاية الـ4 من نونبر.

وأوردت رئيسة مجلس المقاطعة في إخبار، توصلت به هسبريس، أن الإغلاق سيتواصل إلى حين ظهور نتائج التحاليل المخبرية والتأكد من سلامة الموظفين وخلو أجسادهم من فيروس كورونا المستجد.

ودعت رئيسة مقاطعة أكدال الرياض المواطنين الراغبين في الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها إلى التوجه إلى الملحقة الإدارية 12 بحي الرياض.