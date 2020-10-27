24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3913:1616:1618:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. آيت الطالب: قطاع الصحة يحتاج إلى 97 ألف إطار (5.00)

  2. هذه قصة تبديد 115 مليار درهم من "صندوق الضمان الاجتماعي" (5.00)

  3. "كوفيد-19" ينتشر وسط أسواق العاصمة الاقتصادية‬ (5.00)

  4. البوليساريو تتشبث باستفزاز المملكة وتهاجم مقر بعثة الأمم المتحدة (5.00)

  5. حزب "الأحرار" يرفض الرسوم المسيئة للرسول‎ ﷺ (4.50)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | "كوفيد-19" ينتشر وسط أسواق العاصمة الاقتصادية‬

"كوفيد-19" ينتشر وسط أسواق العاصمة الاقتصادية‬

"كوفيد-19" ينتشر وسط أسواق العاصمة الاقتصادية‬
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 14:10

تسجل مجموعة من الأسواق الكبرى بمدينة الدار البيضاء ارتفاعاً في أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، بالنظر إلى الدينامية اليومية التي تعرفها، في ظل الإقبال الكبير للزبائن على اقتناء المنتجات الاستهلاكية بها.

وتفيد المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن عددًا من الأسواق التجارية، وكذلك أسواق القرب، بالعاصمة الاقتصادية، بدأت تعرف تزايداً في حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" بعد التشخيص الطبي، لاسيما الأسواق الكبرى، مثل سوق "درب غلف".

واشتكت فعاليات كثيرة، منذ بداية الجائحة، من غياب الإجراءات الاحترازية في تلك الأسواق، والاكتظاظ الشديد في أروقتها الضيقة، رغم الحملات المتتالية التي يقوم بها أعوان السلطة لتحسيس الباعة، ما أسفر عن تفشي عدوى "كورونا".

وتعرف مدينة الدار البيضاء حالة وبائية مقلقة، دفعت السلطات الحكومية إلى استنفار أجهزتها لاحتواء الوضعية في الأسابيع المقبلة، بعدما أصبح "الغول الاقتصادي" يسجل مئات الإصابات في اليوم الواحد، ليتم إعلان الحظر الصحي الجزئي في جميع عمالات العاصمة الاقتصادية.

لذلك، تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة 8 مساء، وإغلاق جميع المتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء، وتوقيف التنقل عبر حافلات النقل العمومي والطرامواي على الساعة التاسعة مساء، وإغلاق أسواق القرب على الساعة 3 زوالا، وتشجيع العمل عن بعد في الحالات التي تسمح بذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ADAM الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 14:24
لقد قمت مرات عديدة بتعليقات على الاستهتار بالوقاية من لذن الباعة والزبائن
بسوق درب غلف بالذات التي لم تحض بنشرها من طرف هسبريس، ولا أعرف سبب عدم نشرها رغم أنني قمت بذكر ملاحظاتي عن المعاملات هناك فقط، وبالتالي ها هو المقال يذكر سوق درب غلف بالإسم، ويدقون ناقوس الخطر الذي كنت قد نبهت لذلك منذ 3 أشهر خلت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - سباتة الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 14:34
أصيبت طبيبة بمستشفى ابن امسيك الدين يعقمون و ينظفون و يحتاطون كل دقيقة. فما بالك ف لا مقصرين من الإحتياطات. كورونا مرض صامت ينتشر بسرعة فاحذر ثم الحذر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - متعجب الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 14:39
برأي المتواضع عندما تغلق الأسواق باكرا يضطر الناس للذهاب في نفس الأوقات مما يزيد من الأكتضاض.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - مواطن من الدارالبيضاء الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 14:40
الأسواق الكبرى هي المعنية في تقريركم نظرا للاقبال الذي صار نحوها مند ظهور كورونا. لكنكم وضعتم صورة للحانوت في الدرب الذي خف الإقبال علبه ولم يعد له زبناء سوى أصحاب الكريدي. لماذا هذا التنقيص من محلات التجار الصغار وتخافون التشهير بالأسواق الكبرى التي يتكدس فيها الصغار والكبار وكأنهم في ملعب كرة قدم...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - الدار البيضاء الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 14:45
كيفاش متوصلش الدار البيضاء لهذه الحالة والمصابين بالوباء ياخذون الدواء في فترة المرض وهم يخرجون إلى الشارع للتسوق ويجلسون في المقاهي وكذلك منهم الباعة المتجولون وأصحاب الهوندات وغيرهم كثير قليل من يلتزم بالحجر 14 يوم هذا بشهادة الجميع و رأيناهم بأنفسنا فواحد منهم يعدي الكثير الله يصوب وصافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - FENANE الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 14:46
دبا تيبان لي راه ما بقي لكم شغال هو النقد الهدام، لدرها بيديه يفكها بسنيه،راه اسواق عيد الاضحى والتنقلات من وإلى هي السبب الرئيسي في انتشار هذا الفيروس وأصبحت الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية وغول الاقتصاد يحصد في الارواح والاصابات.اعترفوا بذبوبكم امام هذا الشعب المغلوب الذي استسلم للامر و الواقع لماذا اعلنتم شعيرة عيد الاضحى؟؟؟وحسبي الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - محمد مداني الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 14:46
السلطة المسؤولة الأولى عن إنتشار الوباء لأنها ليس لها قوة لردع المخالفين، تكتفي بالقرارات العشوائية التي ليس لها وقع على الوباء، تجمعات وعدم التباعد 50 بالمئة بدون كمامات والسلطة غائبة ولا ناهي ولا منتهي فأين المفر، الى الله المستقر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - مغربية تحب بلدها الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 14:48
يغلقون أسواق القرب على الساعة الثالثة ويتزاحم المواطنون قبل الإغلاق لإقتناء حاجياتهم خوفا من أن يحين وقت الإغلاق ، فكيف للفيروس ألا ينتشر بينهم؟ الله يحفظ الجميع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.