"الفيروس" يطال طبيبا للتخدير والإنعاش في وزان‬

هسبريس من وزان

كشفت تحاليل مخبرية، الثلاثاء، إصابة طبيب مختص في التخدير والإنعاش يعمل بالمركز الاستشفائي الإقليمي أبو القاسم الزهراوي بمدينة وزان بفيروس "كورونا" المستجد، وهو ما سيؤثر على سير العمل بالمركبات الجراحية والعمليات المبرمجة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن اكتشاف إصابة الطبيب بـ"كوفيد 19" جاء إثر ظهور بعض الأعراض عليه، قبل أن تتأكّد إصابته بالعدوى بعد إخضاعه للتحاليل المخبرية للكشف عن الفيروس.

ومباشرة بعد التأكد من إصابة الطبيب، عملت المصالح التابعة للمرفق الصحي والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بوزان على إخضاعه للفحوصات والعلاجات التي يستفيد منها باقي المصابين بالفيروس؛ فيما تعمل المصالح المختصة على جرد لائحة المخالطين.

وأضافت المصادر ذاتها أن الطبيب أصيب أثناء قيامه بعمله، مشيرة إلى أن إصابته دليل على الخطر الذي يتهدد الأطر الصحية والتمريضية من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين في معركة كوفيد 19، ومستحضرة إصابة الممرضة رئيسة المركب الجراحي بالمستشفى عينه بالفيروس، وتخضع لفترة العلاج والحجر الصحي المنزلي.