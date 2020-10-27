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الرئيسية | جهات | حصيلة الوفيات بكورونا ترتفع في سوس ماسة‎

حصيلة الوفيات بكورونا ترتفع في سوس ماسة‎

حصيلة الوفيات بكورونا ترتفع في سوس ماسة‎
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:40

أحصت جهة سوس ماسة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تسع حالات وفاة جديدة، سجلت بكل من أكادير إداوتنان بثلاث وفيات ومثلها في إنزكان آيت ملول وحالتان بتيزنيت وحالة واحدة بتارودانت، لتبلغ بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات بالجهة منذ ظهور الوباء وإلى اليوم 163 حالة وفاة.

ووفقا للمعطيات المحينة للمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، فقد بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة ذاتها 288 حالة؛ منها 156 في أكادير إداوتنان، و58 بإنزكان آيت ملول، و26 بتارودانت، و19 بطاطا، و16 باشتوكة آيت باها، و13 في بتزنيت، وهو ما رفع عدد الإصابات إلى 11146 منذ أول ظهور للجائحة في هذه الجهة.

أما عدد حالات الشفاء فقد وصل 7424، بعد تعافي 267 شخصا خلال اليوم الأخير، يتوزعون بين أكادير إداوتنان الذي سجل به 234 حالة شفاء، وتارودانت بـ32 حالة، فيما تعافت حالة واحدة في إقليم بتزنيت.

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1 - الرحمة للكل الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:51
اللهم ارحمهم واغفر لهم ولجميع موتى المسلمين وللاسف كثرة الوفيات راجعة لقلة الاسرة ولغدم التجهيزات فالمستشفيات الله احد الباس
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