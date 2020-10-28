حصيلة وفيات "كوفيد-19" ترتفع إلى 19 بسبتة

جمال سماحي من تطوان

فارقت سبعينية الحياة بالمستشفى الجامعي لسبتة المحتلة، يوم الثلاثاء، متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، رافعة عدد ضحايا الفيروس التاجي إلى 19 حالة وفاة، وفق ما أفادته المديرية الإقليمية للمعهد الوطني للإدارة الصحية والهيئة الاستشارية للصحة والاستهلاك بالمدينة ذاتها.

ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن ضحية الوباء توفيت عن عمر يناهز 74 سنة، وكانت تعاني من أمراض أخرى؛ ما استدعى وضعها تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، عقب تأكد إصابتها بكوفيد-19، مشيرة إلى أنها الوفاة الخامسة في ظرف الأيام الثلاثة الماضية .

واستنادا إلى آخر تحديث لبيانات الوضعية الوبائية لفيروس كورونا بسبتة، فقد سجلت 37 حالة إيجابية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين بالجائحة إلى 1381 حالة؛ فيما أُعلِن عن تعافي 9 مصابين من المرض، ليبلغ مجموع المتعافين 938 حالة، إلى حدود مساء الثلاثاء.

وتبعا للمعطيات الرسمية ذاتها، لا تزال 424 حالة نشطة قيد العلاج؛ من ضمنها 385 حالة تخضع للعزل الصحي المنزلي، و39 حالة أخرى استدعى وضعها الحرج وضعها بالمستشفى، ترقد 7 حالات منها بوحدة العناية المركزة، و11 حالة بقسم الطوارئ، فيما تخضع 21 حالة للمراقبة الطبية.