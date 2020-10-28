حملة بالصويرة تراهن على تطعيم "بنك تحاقن الدم"

إبراهيم مغراوي

نظمت جمعية الرسالة بمدينة الصويرة، الثلاثاء، حملة للتبرع بالدم من أجل تطعيم مخزون مراكز تحاقن الدم التي تعرف انخفاضا مهولا في احتياطي هذه المادة الحيوية.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية التي تنظم تحت شعار "قطرة من دمك تنقذ وطنك"، وتستمر يوم الأربعاء، في سياق برنامج وطني لهذه الجمعية التي تعنى بالطفولة.

وتراهن الحملة على بلوغ 40 كيسا في اليوم الثاني، بعدما كانت حصيلة اليوم الأول حوالي 20 كيسا، ستعزز مخزون مركز تحاقن الدم بالصويرة.

ويأتي هذا العمل الإنساني في إطار الحملة الوطنية للتبرع بالدم، التي دعا إليها المكتب الوطني لجمعية الرسالة للتربية والتخييم.