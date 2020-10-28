24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:4013:1616:1518:4319:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الجاليات المغربية تطلب توضيحات بشأن "قانون التصريح بالممتلكات" (5.00)

  2. آيت الطالب: قطاع الصحة يحتاج إلى 97 ألف إطار (5.00)

  3. شعر أمازيغي (5.00)

  4. البوليساريو تتشبث باستفزاز المملكة وتهاجم مقر بعثة الأمم المتحدة (5.00)

  5. "مجلس الرباط" يغامر بوضع ميزانية قابلة للانهيار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | حملة بالصويرة تراهن على تطعيم "بنك تحاقن الدم"

حملة بالصويرة تراهن على تطعيم "بنك تحاقن الدم"

حملة بالصويرة تراهن على تطعيم "بنك تحاقن الدم"
إبراهيم مغراوي
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 01:30

نظمت جمعية الرسالة بمدينة الصويرة، الثلاثاء، حملة للتبرع بالدم من أجل تطعيم مخزون مراكز تحاقن الدم التي تعرف انخفاضا مهولا في احتياطي هذه المادة الحيوية.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية التي تنظم تحت شعار "قطرة من دمك تنقذ وطنك"، وتستمر يوم الأربعاء، في سياق برنامج وطني لهذه الجمعية التي تعنى بالطفولة.

وتراهن الحملة على بلوغ 40 كيسا في اليوم الثاني، بعدما كانت حصيلة اليوم الأول حوالي 20 كيسا، ستعزز مخزون مركز تحاقن الدم بالصويرة.

ويأتي هذا العمل الإنساني في إطار الحملة الوطنية للتبرع بالدم، التي دعا إليها المكتب الوطني لجمعية الرسالة للتربية والتخييم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.