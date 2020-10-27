تفاصيل الحالة الوبائية في جهة بني ملال خنيفرة

ياسين أوشن

أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 125 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 25 حالة بإقليم بني ملال، و5 حالات بإقليم خريبكة، وحالتان بإقليم خنيفرة، و38 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و55 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 10157 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما سجلت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها، مساء الثلاثاء، 163 حالة شفاء إضافية؛ منها 43 حالة بإقليم بني ملال، و43 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و49 حالة بإقليم خنيفرة، و28 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 8674 حالة.

وفي ما يخص الوفيات، فقد أحصت الجهة 7 حالات جديدة؛ 3 حالات بإقليم الفقيه بن صالح، وحالتان بإقليم خنيفرة، وحالة واحدة بكل من إقليمي بني ملال وخريبكة، ليصل العدد الإجمالي إلى 218 وفاة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1264 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 112322 حالة.

يُذكر أن وزارة الصحة سجلت، الثلاثاء، 3988 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 203733 حالة في المغرب.