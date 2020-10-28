تفاصيل الإصابات الجديدة بالجائحة في جهة الشرق

عبد الكريم هرواش من الناظور

سجلت جهة الشّرق 422 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين بالجهة إلى 10497 حالة.

وحسب ما أوردته المديرية الجهوية لوزارة الصحة، فقد سجلت عمالة وجدة-أنجاد 316 حالة، يليها إقليم الناظور بـ39 حالة، وإقليم بركان بـ26 حالة، فيما سجل إقليم تاوريرت 23 حالة، وإقليم الدريوش 18 حالة.

وارتفعت حصيلة المتعافين من مرض "كوفيد-19" بالجهة إلى 6260 حالة، بعد التأكد من شفاء 249 حالة في الساعات الأربع وعشرين الأخيرة، منها 111 حالة بجرسيف، و106 حالات بوجدة، و20 حالة ببركان، و12 حالة بالناظور.

وخلال المدة ذاتها، سُجّلت 11 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بجهة الشرق، منها 3 حالات في كل من وجدة والدريوش، وحالتان في كل من الناظور وتاوريرت، وحالة واحدة بجرسيف، ليصبح عدد ضحايا الوباء بالجهة 222 حالة منذ بداية تفشي الفيروس.