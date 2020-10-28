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كُتّاب وآراء
اتفاقيات لدعم الصحة وخلق مقاولات بجهة بني ملال
ترأس خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة، بمقر الولاية، حفل التوقيع على ثلاث "اتفاقيات شراكة" لتعزيز الجهود الرامية إلى دعم والنهوض بقطاع الصحة والشباب ومحو الأمية بالجهة.
في هذا الصدد، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين مجلس جهة بني ملال خنيفرة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والمديرية الجهوية للصحة، وجمعية الحنصالي للتنمية، من أجل توفير الأطر الطبية والتمريضية بالجهة، خاصة بالمناطق التي تعرف الخصاص.
وتروم هذه الاتفاقية، التي تُقدر تكلفتها الإجمالية بـــ11.000.000.00 درهم، دعم القطاع الصحي بالجهة بالموارد البشرية اللازمة عبر التعاقد مع أطباء ومرضين وقابلات للقيام بالمهام التمريضية والصحية.
وفي إطار تفعيل برنامج دعم تشغيل الشباب وخلق المقاولات الذاتية بجهة بني ملال خنيفرة، تمّ التوقيع على اتفاقية شراكة بين مجلس جهة بني ملال-خنيفرة والجمعية المغربية لمواكبة المقاولات، من أجل دعم وتوجيه الشباب حاملي مشاريع أفكار لخلق مقاولة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 1.200.000.00 درهم، برسم سنة 2021، إلى دعم وتتبع الشباب حاملي المشاريع خلال المرحلة القبلية والبعدية لإنشاء مشاريعهم.
كما جرى التوقيع على اتفاقية شراكة بين مجلس جهة بني ملال-خنيفرة والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بتكلفة تقدر بــ1.000.000.00 درهم، بُغية تعزيز المجهودات التي تقوم بها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية من خلال مساهمة المجلس الجهوي بإضافة 2000 مستفيد(ة) من برنامج ما بعد محو الأمية.