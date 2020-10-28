استفادة 211 شخصا من خدمات "وحدة طبية متنقلة"

حميد رزقي

بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة ببني ملال والسلطة المحلية بجماعة آيت عباس، استأنفت مندوبية الصحة بأزيلال أنشطتها، من خلال تنظيم وحدة طبية متنقلة بمدرسة أتيفن التابعة للجماعة المذكورة؛ وذلك تحت إشراف رئيس مصلحة شبكة المؤسسات الصحية، وبمشاركة الأطر الصحية بمندوبية الصحة والمركزين الصحيين بآيت محمد وسݣاط.

وذكرت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بأزيلال أن خدمات هذه الوحدة الطبية المتنقلة شملت الفحوصات الطبية، الفحص بالصدى، دعم البرامج الصحية، التلقيح، التخطيط العائلي، تتبع المرأة الحامل وتوزيع الأدوية بالمجان.

وأوضحت المندوبية أن العملية جرت وفقا للإجراءات الوقائية المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستهدفت ساكنة "أتيفن" بآيت عباس والدواوير المجاورة لها، كـ"زْكُّون وإݣردان".

وأضافت الجهة ذاتها أن 211 شخصا من سكان المنطقة استفادوا من المبادرة، ضمنهم نساء وأطفال، وجاءت "في إطار جهودها لضمان استمرارية الخدمات الصحية لفائدة ساكنة المناطق القروية، ومواجهة موجة البرد القارس، وتعزيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتطوير الصحة المتنقلة، خصوصا بالعالم القروي".