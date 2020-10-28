جهة الشرق.. 10 وفيات و451 إصابة بـ"كورونا"

عبد الكريم هرواش من الناظور

سجّلت جهة الشّرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 451 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة إلى 10948 حالة.

وسجلت عمالة وجدة-أنجاد وحدها 209 حالات، يليها إقليم جرادة بـ65 حالة، وإقليم الناظور بـ54 حالة، وإقليم تاوريرت بـ45 حالة، فيما سجل إقليم بركان 43 حالة، وإقليم جرسيف 27 حالة، وإقليم فكيك 7 حالات، وأخيرا إقليم الدريوش حالة واحدة.

وارتفعت حصيلة الوفيات بالجهة ذاتها إلى 232 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة، خلال المدة ذاتها؛ منها 5 حالات بإقليم الناظور، و3 حالات بإقليم بركان، وحالة واحدة مسجلة في كل من عمالة وجدة وإقليم جرادة.

ويذكر أن جهة الشرق حلّت في المرتبة الثالثة وطنيا من حيث عدد الإصابات بفيروس "كوفيد-19" مسبوقة بكل من جهة الدار البيضاء سطات التي سجلت، في ظرف 24 ساعة، 1876 حالة، وجهة الرباط سلا القنيطرة التي سجلت 536 حالة.