24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:4013:1616:1518:4319:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مدن صغيرة تشكو تأخر نتائج فحوصات "كوفيد-19" (5.00)

  2. موسم الزّيتون ينطلق في "جبالة" .. "خيرات الأرض" تبهج الفلاحين (5.00)

  3. شرطة مكناس تفكك شبكة لقرصنة الحسابات البنكية (5.00)

  4. عناصر لفهم معضلة المسلمين في السياق الغربي (4.67)

  5. استفادة 211 شخصا من خدمات "وحدة طبية متنقلة" (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | جهة الشرق.. 10 وفيات و451 إصابة بـ"كورونا"

جهة الشرق.. 10 وفيات و451 إصابة بـ"كورونا"

جهة الشرق.. 10 وفيات و451 إصابة بـ"كورونا"
عبد الكريم هرواش من الناظور
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 22:32

سجّلت جهة الشّرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 451 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة إلى 10948 حالة.

وسجلت عمالة وجدة-أنجاد وحدها 209 حالات، يليها إقليم جرادة بـ65 حالة، وإقليم الناظور بـ54 حالة، وإقليم تاوريرت بـ45 حالة، فيما سجل إقليم بركان 43 حالة، وإقليم جرسيف 27 حالة، وإقليم فكيك 7 حالات، وأخيرا إقليم الدريوش حالة واحدة.

وارتفعت حصيلة الوفيات بالجهة ذاتها إلى 232 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة، خلال المدة ذاتها؛ منها 5 حالات بإقليم الناظور، و3 حالات بإقليم بركان، وحالة واحدة مسجلة في كل من عمالة وجدة وإقليم جرادة.

ويذكر أن جهة الشرق حلّت في المرتبة الثالثة وطنيا من حيث عدد الإصابات بفيروس "كوفيد-19" مسبوقة بكل من جهة الدار البيضاء سطات التي سجلت، في ظرف 24 ساعة، 1876 حالة، وجهة الرباط سلا القنيطرة التي سجلت 536 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.