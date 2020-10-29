24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1407:4113:1616:1418:4219:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مدن صغيرة تشكو تأخر نتائج فحوصات "كوفيد-19" (5.00)

  2. موسم الزّيتون ينطلق في "جبالة" .. "خيرات الأرض" تبهج الفلاحين (5.00)

  3. شرطة مكناس تفكك شبكة لقرصنة الحسابات البنكية (5.00)

  4. استفادة 211 شخصا من خدمات "وحدة طبية متنقلة" (4.50)

  5. العطلة المدرسية و"ذكرى المولد" يطرحان تحدي "احتواء الجائحة" (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | ارتفاع إصابات كورونا يفرض تشديد التدابير بسبتة

ارتفاع إصابات كورونا يفرض تشديد التدابير بسبتة

ارتفاع إصابات كورونا يفرض تشديد التدابير بسبتة
جمال سماحي من تطوان
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 00:20

قال رئيس مدينة سبتة، خوان بيباس، في تصريح للصحافة المحلية أمس الأربعاء: "نحن في أسوأ لحظات الجائحة منذ ظهورها"، مشيرا إلى اعتماد تدابير جديدة على أساس "فعل مسؤول" بغرض إعادة التحكم في منحى الإصابات.

وقرر بيباس فرض حظر التجول بسبتة كل نهاية أسبوع، ابتداء من منتصف ليلة الجمعة 30 أكتوبر الجاري، من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، مع استثناء الحالات القاهرة، بالإضافة إلى منع التجمعات التي تضم أكثر من ستة أشخاص، فيما يسمح بحرية التعبد في دور العبادة بشرط ألا تشغل أكثر من ثلث الفضاء، وألا يتجاوز الحضور 75 شخصا.

ويواصل فيروس كورونا المستجد مسلسل الفتك بضحاياه بثغر سبتة المحتل، ببلوغ مجموع الوفيات 20 حالة اليوم الأربعاء، عقب تسجيل وفاة مصاب في عقده الثامن بالمستشفى الجامعي للمدينة، ليعرف هذا الأسبوع أثقل حصيلة لضحايا الوباء منذ بداية تفشيه بالمدينة السليبة في شهر مارس المنصرم، بتسجيله لستّ وفيات في ظرف أربعة أيام.

وسجلت سبتة في اليوم ذاته 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس 1418 حالة منذ بداية الجائحة، فيما رفع تعافي 25 مصابا بالفيروس مجموع المتماثلين للشفاء إلى 963 حالة، في وقت مازالت فيه 435 حالة نشطة تتابع البروتوكول العلاجي، 397 حالة ضمن تدبير العزل الصحي، و38 حالة أخرى بالمستشفى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حنان الخميس 29 أكتوبر 2020 - 01:14
حكام الدول العربية جميعهم ينتظرون ان يأتي اللقاح المضاد لكورونا من الغرب لانهم احتقروا العلم والبحث العلمي وتسببوا في هجرة الادمغة وبالمقابل عظموا الفن و التطبيل والتزمير والتهريج .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.