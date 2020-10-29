24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:14
|07:41
|13:16
|16:14
|18:42
|19:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هتك عرض قاصر يجر شابا إلى الحبس في مراكش
- حديث في ذكرى المولد النبوي
- "إصابات كورونا" تتفشى وسط موظفي ومنتخبي مقاطعات البيضاء
- النقابات تقيّم البدايات .. تعليم عن بُعد متعثر وإجراءات على الورق
- النشاط الاقتصادي في درعة ومراكش الأكثر تضرّرًا بسبب "كورونا"
موسم الزّيتون ينطلق في "جبالة" .. "خيرات الأرض" تبهج الفلاحين (5.00)
"يوتيوبرز" مغاربة يطالبون بترخيص التصوير لدعم الإبداع الرقمي (4.00)
- قنصلية الإمارات بمدينة العيون تدق مسمارا ضخما في نعش البوليساريو - (92)
- بنشعبون: 92 في المائة من الأُجراء غير معنيين بضريبة التضامن - (92)
- الحكومة الموريتانية تختار "الصمت" حيال إغلاق "معبر الكركرات" - (86)
- ما دلالات افتتاح الإمارات قنصلية عامة على أرض الصحراء المغربية؟ - (65)
- نقل رئيس الجزائر إلى ألمانيا لإجراء فحوص معمقة - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جمعية "الألفة" تنبه إلى الأطباء المكلفين بكورونا
عبر مجموعة من النشطاء الجمعويين بمنطقة الحي الحسني في مدينة الدار البيضاء عن مخاوفهم بسبب تسجيل نقص في عناصر الطاقم الطبي المشرف على متابعة الحالة الصحية للمصابين بفيروس كورونا بالمستشفى الحسني.
وقال حسن السلاهمي، رئيس جمعية الألفة بمنطقة الحي الحسني، إن المستشفى الحسني يسهر على تتبع الحالات المصابة وتأمين الكشوفات بالنسبة للأشخاص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.
وأضاف رئيس جمعية الألفة أن تشييد المستشفى الميداني الثاني بمنطقة الحي الحسني، بمحاذاة المستشفى الحسني، كان بمثابة مبادرة محمودة تهدف إلى توفير خدمات الاستشفاء لمرضى "كوفيد-19"، لكن مع تزايد عدد الإصابات أصبح الجميع يسجل نقصا في عدد الأطباء مقارنة بعدد المصابين.
وأوضح المتحدث في تصريح لهسبريس أنه "إلى جانب هذه الملاحظات التي تم تسجيلها، هناك مسألة النقص المسجل على مستوى تجهيزات الأوكسيجين للسبب نفسه المرتبط بتزايد عدد المصابين بفيروس كورونا".
يشار إلى أن السلطات الصحية لمدينة الدار البيضاء شيدت ثاني مستشفى ميداني بمنطقة الحي الحسني، خلال شهر غشت الماضي، من أجل مواجهة زيادة أعداد المصابين بفيروس "كورونا".
وشيد المستشفى الميداني بمحاذاة المستشفى الحسني، وتم تجهيزه بالمعدات الطبية الضرورية للتعامل مع المصابين بالفيروس التاجي.
وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن السلطات الصحية لمست زيادة في عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" بعد فتح المجال أمام ساكنة المنطقة لإجراء اختبارات الكشف عن هذا المرض المعدي.