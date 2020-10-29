62 إصابة جديدة بـ"كورونا المستجد" في ثغر سبتة‎

هسبريس من الرباط

سجلت السلطات الصحية بمدينة سبتة 62 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بين الأربعاء والخميس، بعد إجراءات التحاليل المخبرية.

كما تم التأكد خلال الفترة نفسها من شفاء 33 حالة، بعدما أثبتت ذلك التحاليل المخبرية التي جاءت سلبية؛ فيما مازال 464 مصابا يتابعون العلاج.

المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة أوردت أن 425 حالة تتابع العلاج بالمنزل، في حين أن الحالات الباقية موزعة بين التي تتلقى الرعاية بالمستشفى والحالات الخطيرة التي ترقد بغرف الإنعاش.