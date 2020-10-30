107 إصابات بـ"كورونا" بمليلية المحتلة في يوم

عبد الكريم هرواش من الناظور

سجلت مدينة مليلية المحتلّة، في ظرف الـ 24 ساعة الأخيرة، 107 حالات إصابة بفيروس "كورونا المستجد"، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2650 مصابا منذ بداية تفشي الوباء.

وتماثلت للشّفاء من فيروس "كوفيد-19"، خلال المدة ذاتها، 38 حالة، ليصبح مجموع المتعافين بالثغر المحتلّ 1124 شخصا.

يذكر أن عدد ضحايا الوباء بلغ 14 حالة، فيما توجد حاليا 1512 حالة نشطة، من بينها 38 حالة تتابع علاجها بمستشفى "كومركال" الإقليمي، و9 حالات تقبع بوحدة العناية المركّزة.

وحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة بحكومة مليلية، فقد بلغ عدد التحاليل المخبرية، التي أُجريت منذ بداية انتشار الوباء، 33.252 اختبارا للكشف عن فيروس "كورونا المستجد".