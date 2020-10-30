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فيروس "كورونا" يفتك بالضحية الـ21 في سبتة

فيروس "كورونا" يفتك بالضحية الـ21 في سبتة
جمال سماحي من تطوان
الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 07:27

أعلنت المديرية الإقليمية للمعهد الوطني للإدارة الصحية والهيئة الاستشارية للصحة والاستهلاك بسبتة المحتلة، يوم الخميس، عن وفاة شخص آخر بفيروس "كورونا المستجد"، ليرتفع بذلك مجموع ضحايا الوباء بالمدينة إلى 21 شخصا منذ بداية تفشيه في مارس الماضي.

ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن الضحية الجديدة لفيروس "كوفيد-19" مسن كان يرقد بمصحة "لوما كولمينار" منذ عدة أيام، مضيفة أنه "كان يعاني من أمراض أخرى". وأشارت الصحيفة ذاتها إلى قلق المجتمع السبتي من ارتفاع معدل فتك الفيروس التاجي، عقب تسجيل سبع وفيات في ظرف خمسة أيام.

واستنادا إلى آخر تحديث لبيانات الوضعية الوبائية بسبتة، فقد تم رصد 62 حالة جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المصابين بالفيروس التاجي 1480 مصابا، مقابل 33 حالة شفاء جديدة، لتصل الحصيلة التراكمية للمتعافين من المرض إلى 996 شخصا.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن الحالات النشطة، التي لا تزال قيد العلاج، بلغ عددها 464 حالة، ضمنها 425 تخضع للعزل الصحي المنزلي، فيما يرقد 39 مصابا بالمستشفى الجامعي، 7 منهم بوحدة العناية المركزة، و8 بقسم الطوارئ، و24 تحت المراقبة الطبية.

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