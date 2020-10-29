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كُتّاب وآراء
حصيلة وفيات "كورونا" تتخطى 400 بجهة فاس
وصلت حصيلة وفيات "كورونا" بجهة فاس مكناس، الخميس، 403 حالات، بعد أن أحصت الجهة، خلال الـ24 ساعة المنصرمة، 5 وفيات إضافية جراء الإصابة بالفيروس التاجي.
وحسب ما ذكرته المديرية الجهوية للصحة في حصيلتها اليومية التي تخص الوضع الوبائي بالجهة، والتي أعلنت عنها عند الساعة السادسة من مساء اليوم، فقد تم تسجيل 3 وفيات بمكناس، ووفاة واحدة بفاس، وأخرى بتازة.
وأفاد مصدر هسبريس أن الحصيلة التراكمية للإصابات بالفيروس التاجي بجهة فاس مكناس بلغت 13580 حالة، بعد تسجيل 76 إصابة جديدة بالعدوى خلال الفترة المذكورة، مشيرا إلى أنه تم رصد 24 إصابة بتازة، و18 بفاس، و10 بالحاجب، و9 بمكناس، و8 بتاونات، و4 بصفرو، و3 بمولاي يعقوب.
أما فيما يتعلق بحالات التعافي من وباء "كوفيد-19"، فقد بلغ مجموعها 12336 حالة بعموم جهة فاس مكناس، عقب تماثل 70 مصابا إضافيا للشفاء التام من الفيروس إبان الـ24 ساعة الأخيرة.
ووفق البيانات الرسمية، يوجد رهن العلاج من الفيروس التاجي 516 مصابا بعموم الجهة.