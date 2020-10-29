24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1407:4113:1616:1418:4219:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. 3 قتلى في "هجوم نيس" .. الشرطة توقف الجاني (5.00)

  2. ‪الحسيمة "تتزين" في ذكرى فكري .. والزفزافي ينشد حرية المعتقلين‬ (5.00)

  3. منفذ "هجوم نيس" الفرنسية مهاجر شاب تونسي (5.00)

  4. الملك: "حارس سجن تيفلت" ضحية جريمة شنعاء (5.00)

  5. نايلة أبي نادر: تقديس التراث يؤجّج العنف .. والحداثة تسائل الحاضر‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | جهة الشرق تسجل 12 حالة وفاة و566 إصابة

جهة الشرق تسجل 12 حالة وفاة و566 إصابة

جهة الشرق تسجل 12 حالة وفاة و566 إصابة
عبد الكريم هرواش من الناظور
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 22:38

رصدت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الشرق، يوم الخميس، 566 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، ليصبح العدد الإجمالي لحالات الإصابة 11515 حالة.

وحسب المصدر ذاته، فقد سجلت عمالة وجدة- أنجاد وحدها 275 حالة، يليها إقليم الناظور بـ84 حالة، وإقليم تاوريرت بـ63 حالة، فيما سجل إقليم بركان 55 حالة، وإقليم جرادة 52 حالة، وإقليم جرسيف 30 حالة، وإقليم فكيك 6 حالات، وإقليم الدريوش حالة واحدة.

ووفق معطيات المصدر ذاته، فقد تماثلت للشفاء من فيروس "كوفيد-19" 275 حالة، ضمنها 116 حالة بوجدة، و61 حالة ببركان، و50 حالة بالناظور، و47 حالة بتاوريرت، وحالة واحدة بفكيك، ليرتفع عدد المتعافين بجهة الشرق إلى 6693 شخصا.

وتوفيت بسبب الفيروس التاجي بالجهة ذاتها، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 12 حالة، منها 9 حالات بوجدة، و3 حالات بتاوريرت، ليصبح عدد ضحايا الوباء 244 شخصا منذ بداية تفشي الوباء بجهة الشرق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - جمال الخميس 29 أكتوبر 2020 - 23:07
رحمة الله عليهم وعلى اموات المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.