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كُتّاب وآراء
جهة الشرق تسجل 12 حالة وفاة و566 إصابة
رصدت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الشرق، يوم الخميس، 566 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، ليصبح العدد الإجمالي لحالات الإصابة 11515 حالة.
وحسب المصدر ذاته، فقد سجلت عمالة وجدة- أنجاد وحدها 275 حالة، يليها إقليم الناظور بـ84 حالة، وإقليم تاوريرت بـ63 حالة، فيما سجل إقليم بركان 55 حالة، وإقليم جرادة 52 حالة، وإقليم جرسيف 30 حالة، وإقليم فكيك 6 حالات، وإقليم الدريوش حالة واحدة.
ووفق معطيات المصدر ذاته، فقد تماثلت للشفاء من فيروس "كوفيد-19" 275 حالة، ضمنها 116 حالة بوجدة، و61 حالة ببركان، و50 حالة بالناظور، و47 حالة بتاوريرت، وحالة واحدة بفكيك، ليرتفع عدد المتعافين بجهة الشرق إلى 6693 شخصا.
وتوفيت بسبب الفيروس التاجي بالجهة ذاتها، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 12 حالة، منها 9 حالات بوجدة، و3 حالات بتاوريرت، ليصبح عدد ضحايا الوباء 244 شخصا منذ بداية تفشي الوباء بجهة الشرق.