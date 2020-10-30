والي جهة بني ملال خنيفرة يتفقد أوراشا مفتوحة

حميد رزقي من بني ملال

قام خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، مرفوقا بالكاتب العام للولاية، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ورئيس المجلس البلدي لبني ملال، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، الخميس، بزيارة تفقدية إلى عدد من الأوراش المفتوحة بإقليم بني ملال.

وفي هذا الصدد، اطلع الوالي والوفد المرافق له على سير أشغال بعض المشاريع المتعلقة بقطاع التعليم، ويتعلق الأمر بمشروع بناء مدرسة اجغو ببني ملال، الذي من المنتظر أن تستفيد منه 4 أحياء هي حي اجغو، وحي الضو، وحي المفضل، وحي أرحيلي.

وهمت المحطة الثانية من الزيارة مشروع بناء إعدادية آيت تسليت بالجماعة الترابية ببني ملال، التي من المتوقع أن تستقبل حوالي 720 تلميذة وتلميذا من روافد ثلاث مؤسسات تعليمية هي مدرسة آيت تسليت، ومدرسة خرطوس، ورياض السلام.

كما قام الوفد بزيارة مؤسسة "جمعية بيت بهية للأطفال المتخلى عنهم المعاقين"، للاطلاع على ظروف الإيواء، وتدارس الإمكانات المتاحة من أجل توفير مقاعد للدراسة لنزلاء هذه المؤسسة.

وتندرج مشاريع البناء التي تمت زيارتها في إطار اتفاقية شراكة تجمع بين الأكاديمية ومجلس الجهة، في شأن تنفيذ برنامج العمل متوسط المدى للارتقاء بالعرض التربوي بجهة بني ملال خنيفرة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار للشراكة والتعاون من أجل الارتقاء بالتعليم الأولي، وتوسيع العرض التربوي بالجهة، بإحداث مدارس جماعاتية، وداخليات، ومطاعم مدرسية، ومؤسسات تعليمية، وتعويض الحجرات من المفكك، والنهوض بالنقل المدرسي، وذلك من أجل تطوير المؤشرات النوعية للمنظومة التربوية بالجهة.