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84 إصابة بـ"كورونا" ووفاة واحدة بمليلية المحتلة
الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 21:20
سجلت السلطات الصحية في حكومة مليلية المحتلّة، الجمعة، 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 2734 حالة.
وحسب المصدر ذاته فقد تعافى خلال الـ24 ساعة الأخيرة 25 شخصا من فيروس "كوفيد-19"، ليصبح مجموع المتعافين 1149.
وخلال المدة ذاتها، توفي شخص واحد بسبب الفيروس التاجي، ليرتفع عدد ضحايا الوباء في الثغر المحتل إلى 15 حالة.
ويتلقى العلاج حاليا ما مجموعه 1570 مصابا في حالة نشطة، من بينهم 51 مريضا يتابعون علاجهم بمستشفى "كومركال" الإقليمي، و9 أشخاص في وحدة العناية المركزة.