24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4213:1616:1318:4119:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. التشجير يخلق الجدل بين جمعيات والإدارة في الحوز (5.00)

  2. سلطنة عمان تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي (5.00)

  3. عودة شباط (5.00)

  4. سفير أمريكا: العلاقات مع المغرب أقوى من السابق (1.00)

  5. كريم شملال .. مغربي يدقق في التأثير على قرارات الاتحاد الأوروبي (0)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | 84 إصابة بـ"كورونا" ووفاة واحدة بمليلية المحتلة

84 إصابة بـ"كورونا" ووفاة واحدة بمليلية المحتلة

84 إصابة بـ"كورونا" ووفاة واحدة بمليلية المحتلة
عبد الكريم هرواش من الناظور
الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 21:20

سجلت السلطات الصحية في حكومة مليلية المحتلّة، الجمعة، 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 2734 حالة.

وحسب المصدر ذاته فقد تعافى خلال الـ24 ساعة الأخيرة 25 شخصا من فيروس "كوفيد-19"، ليصبح مجموع المتعافين 1149.

وخلال المدة ذاتها، توفي شخص واحد بسبب الفيروس التاجي، ليرتفع عدد ضحايا الوباء في الثغر المحتل إلى 15 حالة.

ويتلقى العلاج حاليا ما مجموعه 1570 مصابا في حالة نشطة، من بينهم 51 مريضا يتابعون علاجهم بمستشفى "كومركال" الإقليمي، و9 أشخاص في وحدة العناية المركزة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.