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كُتّاب وآراء
إحباط تهريب أخشاب من الأرز ضواحي خنيفرة
أحبطت عناصر المياه والغابات بالقباب، في إقليم خنيفرة، بتنسيق مع جمعية الصيد والتنمية المستدامة والمحافظة على الحياة البرية بالمغرب، الجمعة، عملية تهريب أخشاب من الأرز الصناعي الجيد، انطلاقا من مركز تيقاجوين في اتجاه مركز القباب.
واستنادا إلى رواية محمد بوفطيحي، وهو حارس جامعي محلف، فإن "عناصر المياه والغابات حجزت، عند حدود الخامسة من صباح اليوم ذاته، السيارة النفعية التي كانت محملة بالأخشاب المهربة، كما حجزت سيارة ثانية كان ركابها يحرسون الطريق".
ولم يفوت الحارس الغابوي المحلف الفرصة دون أن يدعو إلى "حماية الغابة من 'مافيا الأرز'، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استنزاف الذهب الأخضر ونهبه دون موجب حق".