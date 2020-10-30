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كُتّاب وآراء
كورونا يُنهي حياة 7 أشخاص في جهة بني ملال
أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 156 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 63 حالة بإقليم بني ملال، و24 حالة بإقليم خريبكة، و12 حالة بإقليم خنيفرة، و46 حالة بإقليم الفقيه بنصالح، و11 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 10572 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.
كما سجلت الجهة، وَفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها، مساء الجمعة، 165 حالة شفاء إضافية؛ منها 53 حالة بإقليم بني ملال، و29 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و12 حالة بإقليم خنيفرة، و35 حالة بإقليم أزيلال، ثم 36 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 9186 حالة.
وفي ما يخص الوفيات، فقد أحصت الجهة 7 حالات جديدة؛ 3 حالات بإقليم الفقيه بن صالح، و3 حالات بإقليم خريبكة، وحالة واحدة بإقليم بني ملال، ليصل العدد الإجمالي إلى 233 وفاة.
وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1153 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 113009 حالات.
يُذكر أن وزارة الصحة سجلت، الجمعة، 3256 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 215294 حالة في المغرب.