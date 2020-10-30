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Covid Hespress
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هذه مستجدات الحالة الوبائية في جهة الشرق

هذه مستجدات الحالة الوبائية في جهة الشرق
عبد الكريم هرواش من الناظور
الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 23:10

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا المستجدّ"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بجهة الشرق إلى 11846 حالة بعد رصد 330 إصابة جديدة بالفيروس.

وسجلت عمالة وجدة- أنجاد، وفق معطيات وزارة الصحة، 184 حالة، يليها إقليم بركان بـ58 حالة، وإقليم تاوريرت بـ22 حالة، فيما سجل إقليم فكيك 20 حالة، وإقليم الدريوش 19 حالة.

وحسب المصدر ذاته، فقد سجلت جهة الشرق 253 حالة شفاء من فيروس "كوفيد-19"، منها 79 حالة ببركان، و51 حالة بوجدة، و61 حالة بالناظور، و62 حالة بتاوريرت، ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين 6946 شخصا.

وفي السياق ذاته، توفيت 7 حالات بسبب الفيروس التاجي، منها 4 حالات بجرسيف، وحالتان بتاوريرت، وحالة واحدة بوجدة، لتصبح حصيلة ضحايا الوباء 254 ضحية منذ بداية تفشيه بجهة الشرق.

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