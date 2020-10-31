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كُتّاب وآراء
حملة "بيوت الله أجمل" تُنظف مساجد مدينة آسا
أطلقت جمعية "مبادرة شباب فاعل خير- آسا" حملتها التطوعية، التي اختارت لها شعار "بيوت الله أجمل"، والتي ترمي من خلالها إلى تنظيف مساجد المدينة والاعتناء بها، خصوصا خلال الظرفية الراهنة التي تعرف تفشي فيروس "كورونا".
وقال جماني الأساوي، رئيس جمعية "مبادرة شباب فاعل خير- آسا"، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذه البادرة الخيرية، التي شملت إلى حدود الساعة مسجدي الإمام مالك وأبي بكر الصديق، بدعم من المحسنين، تهدف إلى العناية ببيوت الله عن طريق تنظيف جميع مرافقها، وتزويدها بالعطور وأحذية الوضوء ووسائل التنظيف وغيرها من المستلزمات.
"ولأن حملة هذه السنة تزامنت والحالة الاستثنائية التي يعيشها المغرب بسبب جائحة "كورونا"، فإن الجمعية ارتأت تعقيم المساجد المستهدفة، وتعزيزها بكل الوسائل التي من شأنها الحيلولة دون انتشار الوباء بين مرتاديها"، يضيف الفاعل الجمعوي ذاته.
وأوضح الأساوي أنه إلى جانب الأنشطة التي تستهدف بيوت الله، فإن "مبادرة شباب فاعل خير- آسا" دأبت منذ تأسيسها في 16 غشت 2014 على تنظيم عدة عمليات تكافلية، على رأسها حملة رمضان، التي بلغت نسختها السادسة، إضافة إلى مبادرات "ترميم المنازل" و"نور المقابر" و"شتاء دافئ" و"أيام الطفولة"، وغيرها من الأنشطة الثقافية والتوجيهية والتكوينية والتربوية.