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"كورونا" بمليلية.. وفاة واحدة و89 إصابة جديدة

"كورونا" بمليلية.. وفاة واحدة و89 إصابة جديدة
عبد الكريم هرواش من الناظور
السبت 31 أكتوبر 2020 - 18:55

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بمدينة مليلية المحتلة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى 2823 حالة بعد تسجيل 89 إصابة جديدة.

وحسب ما أوردته السلطات الصحية بالثغر المحتلّ فقد ارتفعت الحالات النشطة إلى 1607 حالات، منها 51 حالة تتابع العلاج بمستشفى "كومركال" الإقليمي، و10 حالات أُدخلتْ إلى وحدة العناية المركزة.

ووفق المصدر ذاته فقد تماثل للشفاء ما مجموعه 51 مريضا من فيروس "كوفيد-19، خلال المدة ذاتها، لتصبح حصيلة المتعافين 1200 حالة.

وتسبب الفيروس في حالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا الجائحة إلى 16 حالة منذ بداية تفشي الوباء في المدينة المحتلة.

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