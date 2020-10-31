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الرئيسية | جهات | الصويرة ترحب بوفد سياحي من 70 أسرة بلجيكية

الصويرة ترحب بوفد سياحي من 70 أسرة بلجيكية

الصويرة ترحب بوفد سياحي من 70 أسرة بلجيكية
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:07

حطت طائرة قادمة من بلجيكا، اليوم السبت، بمطار الصويرة في رحلة سياحية نظمت من طرف المجلس الإقليمي للسياحة بالإقليم.

الطائرة التي قدمت من مدينة بروكسل أقلت 70 أسرة، معظمها من عاصمة المملكة البلجيكية، اختارت "موغادور" كوجهة سياحية أولى، وحجزت بعدة فنادق بمدينة الرياح.

وتأتي هذه الخطوة لإنعاش قطاع السياحة بمدينة الصويرة، التي يقوم اقتصادها كليا على هذا القطاع، بعد توقف الرحلات الجهوية منذ شهر مارس.

وحضر استقبال هذه الطائرة رضوان خان، رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بالصويرة، رفقة أعضاء آخرين، ومسؤولين محليين، إلى جانب مجموعة من المرشدين السياحيين القانونيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - يحي مندير السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:31
ينبغي جلب المزيد من السياح للمغرب من اوربا لاسيما مع فصل الشتاء و استمرار الوباء الذي يصيب المسنين و يضعف مناعتهم الجسدية - علاش المسنين هناك يبقاو محبوسين في دور العجزة ينتظرون الموت - عندنا الشمس و الجو المعتدل الجميل و شعب مضياف و كولشي رخيص و عندنا الصحراء و الواحات و يمكن جلب ملايين الاوربيين من المسنين في هذا الفصل و مع الوباء- جيبوهم للمغرب يترو شويا بالشمس و الهواء و الجو هادء ما فيه لا برد لا ريح و معتدل جدا و بعيدا عن الضوضاء و عن مناخ القلق و الستريس هناك - كثير من الانجليز و من شمال اوربا يأتون للمغرب من اجل شويا ديال الصحة و ديال تبدال الجو من اجل الصحة و في المغرب هناك الامن -
يا سادة شجعوا على قدوم السياح المسنين من اوربا لان دولهم منحتهم كثرا من الاموال و لهم ادخار كبير جدا و لا يعرفون ان يصرفوا تلك الاموال و اذن علاش نحن في المغرب لا نساعدهم للقدوم عندنا و البقاء هنا من شهر الى 3 اشهر حتى تمر البرودة و الثلوج عندهم و يتحسن الجو- تبارك الله الصحاري و الواحات و الشباب المضياف موجود...هذا حل ايضا للجائحة التي تضرب ناس اوربا بكثرة اكثر من الاجناس الاخرى
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3
2 - cosmos السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:33
نرحب بالاسر البلجكية بالصويرة ونتمنى لهم اقامة طيبة بين احضان هذا البلد المعطاء
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4
3 - stayfenfour السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:41
مرحبا والف مرحبا اللي جا ازور بلادنا نرحبو بيه مرحبا والف الف مرحبا للجميع بلدان العالم
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0
4 - snake السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:41
بكثرت قلت مايدار فصويرة ناضو خرجو كااملين يستقبلو السياح الدي لا يتعدى عددهم 70 شخص ،واش هاد سبعين سائح هما لي غايخلصو الديون المتراكمة للفنادق والمستخدمين ، أغلبية الفنادق ورياضات ان لم أقل كلها مازالت مقفلة ،الصويرة تشتغل مع السياح القادمين من مطارات مراكش وليس مطار الصويرة الذي تنزل فيه طيارتان في الأسبوع قبل كورونا
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