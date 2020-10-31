الصويرة ترحب بوفد سياحي من 70 أسرة بلجيكية

إبراهيم مغراوي من مراكش

حطت طائرة قادمة من بلجيكا، اليوم السبت، بمطار الصويرة في رحلة سياحية نظمت من طرف المجلس الإقليمي للسياحة بالإقليم.

الطائرة التي قدمت من مدينة بروكسل أقلت 70 أسرة، معظمها من عاصمة المملكة البلجيكية، اختارت "موغادور" كوجهة سياحية أولى، وحجزت بعدة فنادق بمدينة الرياح.

وتأتي هذه الخطوة لإنعاش قطاع السياحة بمدينة الصويرة، التي يقوم اقتصادها كليا على هذا القطاع، بعد توقف الرحلات الجهوية منذ شهر مارس.

وحضر استقبال هذه الطائرة رضوان خان، رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بالصويرة، رفقة أعضاء آخرين، ومسؤولين محليين، إلى جانب مجموعة من المرشدين السياحيين القانونيين.