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كُتّاب وآراء
الصويرة ترحب بوفد سياحي من 70 أسرة بلجيكية
حطت طائرة قادمة من بلجيكا، اليوم السبت، بمطار الصويرة في رحلة سياحية نظمت من طرف المجلس الإقليمي للسياحة بالإقليم.
الطائرة التي قدمت من مدينة بروكسل أقلت 70 أسرة، معظمها من عاصمة المملكة البلجيكية، اختارت "موغادور" كوجهة سياحية أولى، وحجزت بعدة فنادق بمدينة الرياح.
وتأتي هذه الخطوة لإنعاش قطاع السياحة بمدينة الصويرة، التي يقوم اقتصادها كليا على هذا القطاع، بعد توقف الرحلات الجهوية منذ شهر مارس.
وحضر استقبال هذه الطائرة رضوان خان، رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بالصويرة، رفقة أعضاء آخرين، ومسؤولين محليين، إلى جانب مجموعة من المرشدين السياحيين القانونيين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
يا سادة شجعوا على قدوم السياح المسنين من اوربا لان دولهم منحتهم كثرا من الاموال و لهم ادخار كبير جدا و لا يعرفون ان يصرفوا تلك الاموال و اذن علاش نحن في المغرب لا نساعدهم للقدوم عندنا و البقاء هنا من شهر الى 3 اشهر حتى تمر البرودة و الثلوج عندهم و يتحسن الجو- تبارك الله الصحاري و الواحات و الشباب المضياف موجود...هذا حل ايضا للجائحة التي تضرب ناس اوربا بكثرة اكثر من الاجناس الاخرى