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نشطاء يحسسون بمخاطر "كوفيد-19" في تونفيت

نشطاء يحسسون بمخاطر "كوفيد-19" في تونفيت
ياسين أوشن
الأحد 01 نونبر 2020 - 09:50

نظمت جمعية "توادا للتنمية والثقافة" بالجماعة الترابية تونفيت في إقليم ميدلت، بتنسيق مع المديرية الإقليمية للشباب والرياضة في ميدلت، وكذا "النادي النسوي"، حملة تحسيسية لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس "كورونا" المستجد، وضرورة توخي مزيد من الحيطة والحذر.

ووفق علي أيت الروح، رئيس الجمعية، فإن "الحملة استهدفت جميع مواطني المنطقة، علاوة على توزيع الكمامات على أصحاب المحلات التجارية وأرباب المقاهي ومرتاديها، وجميع المارة ممن كانوا موجودين في الشارع الرئيس للجماعة عينها".

وزاد أيت الروح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المشاركين في الحملة تعمدوا تنظيمها يوم السبت، على اعتبار أنه يوم يشهد وصول العديد من الساكنة القادمة من القرى والمداشر التابعة للمنطقة، بغية التبضع في السوق الأسبوعي المنظم كل يوم أحد وقضاء مآربها؛ لذا نجحت الحملة التوعوية في استهداف شريحة واسعة من المواطنين".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تزامنت مع تسجيل تونفيت، السبت، 4 إصابات بـ"كوفيد-19"، ضمن حصيلة بلغت في اليوم ذاته 16 حالة بالإقليم، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 1962 إصابة، حسب أرقام مندوبية وزارة الصحة بإقليم ميدلت.

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