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كُتّاب وآراء
"فاس مكناس" تحصي 12761 متعافيا من الفيروس
أحصت جهة فاس مكناس 6 وفيات إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة بعموم الجهة إلى 413 حالة وفاة.
وفي حصيلتها اليومية، التي أعلنتها عند الساعة السادسة من مساء السبت، أوردت المديرية الجهوية للصحة أنه تم تسجيل حالتي وفاة بـ"كوفيد-19" بكل من فاس وتازة، ووفاة واحدة بمكناس، وأخرى بصفرو.
المديرية ذاتها أفادت بأن الحصيلة التراكمية للإصابات بالفيروس التاجي بعموم جهة فاس مكناس انتقلت إلى 13769 حالة، وذلك بعد أن تم، خلال الفترة المذكورة، تسجيل 99 إصابة جديدة بالعدوى.
وتصدر إقليم تازة، وفق المصدر ذاته، هذه الحصيلة اليومية للإصابات بالفيروس بتسجيله 31 حالة إصابة مؤكدة، بينما توزعت باقي الحالات على فاس بـ19 إصابة، وتاونات بـ17 حالة، ومكناس بـ9 حالات، وبولمان بـ7 حالات، وصفرو بـ4 حالات، وإفران بـ8 حالات، ومولاي يعقوب بـ3 حالات، والحاجب بحالة واحدة.
وبخصوص حالات التعافي من وباء "كوفيد-19" فقد قفزت الحصيلة الإجمالية بجهة فاس مكناس إلى 12761 حالة، وذلك عقب تماثل 54 مصابا، إبان الفترة المذكورة، للشفاء التام من الفيروس.
وأصبح يوجد، وفق البيانات الرسمية، رهن العلاج من الإصابة من فيروس كورونا المستجد، بعموم جهة فاس مكناس، ما مجموعه 595 حالة.