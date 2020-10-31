‪ إصابات كورونا تتجاوز عتبة 12 ألفا بسوس ماسة

رشيد بيجيكن من أكادير

أشارت المعطيات المحينة الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة إلى وصول المجموع التراكمي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض "كوفيد-19" إلى 12086 حالة، وذلك بعد تسجيل 195 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب المصدر ذاته فقد همّت الإصابات الجديدة كلا من عمالة أكادير إداوتنان بـ 123حالة، وإنزكان آيت ملول بـ43 حالة، وإقليم تارودانت بـ16 حالة، وتزنيت بـ11 إصابة جديدة، وإقليم اشتوكة بحالتين، ودون أي حالة جديدة بإقليم طاطا.

وخلال الفترة ذاتها، تم تسجيل تماثل 230 حالة للشفاء التام، بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية التي جاءت نتائجها سلبية، وكلها في عمالة أكادير إداوتنان؛ وبذلك يبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي بالجهة منذ ظهور الوباء 8523 حالة.

المعطيات المحينة للمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة كشفت، أيضا، ارتفاع عدد الوفيات إلى 190 حالة، بعد تسجيل أربع حالات جديدة بأكادير إداوتنان، وثلاث حالات بإنزكان آيت ملول، وحالتين في إقليم تارودانت.