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‪ إصابات كورونا تتجاوز عتبة 12 ألفا بسوس ماسة

‪ إصابات كورونا تتجاوز عتبة 12 ألفا بسوس ماسة
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 31 أكتوبر 2020 - 21:10

أشارت المعطيات المحينة الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة إلى وصول المجموع التراكمي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض "كوفيد-19" إلى 12086 حالة، وذلك بعد تسجيل 195 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب المصدر ذاته فقد همّت الإصابات الجديدة كلا من عمالة أكادير إداوتنان بـ 123حالة، وإنزكان آيت ملول بـ43 حالة، وإقليم تارودانت بـ16 حالة، وتزنيت بـ11 إصابة جديدة، وإقليم اشتوكة بحالتين، ودون أي حالة جديدة بإقليم طاطا.

وخلال الفترة ذاتها، تم تسجيل تماثل 230 حالة للشفاء التام، بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية التي جاءت نتائجها سلبية، وكلها في عمالة أكادير إداوتنان؛ وبذلك يبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي بالجهة منذ ظهور الوباء 8523 حالة.

المعطيات المحينة للمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة كشفت، أيضا، ارتفاع عدد الوفيات إلى 190 حالة، بعد تسجيل أربع حالات جديدة بأكادير إداوتنان، وثلاث حالات بإنزكان آيت ملول، وحالتين في إقليم تارودانت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سمير السبت 31 أكتوبر 2020 - 21:17
كورونا اصبح فيروس عادي، وسياسة التعايش الحالية التي ينهج المغرب هي الحل الوسط. اما سياسة الدول الفاشلة في اوربا عبر فرض الحجر فهو هروب للوراء... فلا يعقل التضحية بالاقتصاد لبعض المئات من الارواح.

روسيا والصين نمودج للدول المتقدمة في البحث العلمي والتي بدأت بتلقيح شعوبها عوض فرض سياسة الحجر الفاشلة
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2 - اللطف السبت 31 أكتوبر 2020 - 21:32
الله الطف بنا كانت اكادير هانية ولكن بعد مدة اصبح انتشار الفيروس كالهشيم فالرجاء اخذ الحيطة والحذر والالتزام بالكمامة والتباعد والنظافة والرجاء من رجال السلطة الحد من الاكتضاد في سوق الحد وسوق الخظر المجاور له خاصة نهاية الاسبوع الاحد بساعة قبل الاغلاق مانقول لكم الخظارة كيغوتو بلاكمامة والرذاذ ياسلام والناس كيتزاحمو الله اكون فالعون على الرخى القليل من الصرامة وتشديد القيود قبل مانطيحو فشي رقم الله احد الباس
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