عدد وفيات "كوفيد-19" يصل 24 في سبتة المحتلة

جمال سماحي من تطوان

كشفت معطيات رسمية لوزارة الصحة الإسبانية أن ثغر سبتة "يحتل المرتبة الرابعة بين مناطق الحكم الذاتي" على مستوى أسوأ البيانات المسجلة في إسبانيا، بشأن الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، خلال موجة الانتشار الثانية، وفق ما أفادته به صحيفة "ألفارو دي سيوتا".

وأوضح المصدر ذاته أن مؤشر سقف المخاطر القصوى بسبتة المحتلة بدأ خلال شهر أكتوبر الجاري عند معدل 41.18 في المائة، ليرتفع إلى 47 في المائة ما بين 21 و26 من الشهر نفسه، لافتا إلى أنها "بيانات مقلقة للغاية".

وكانت السلطات الصحية بسبتة المحتلة، أعلنت، السبت، عن عاشر حالة وفاة جراء جائحة كوفيد-19 خلال هذا الأسبوع، عقب تسجيل 3 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع عدد ضحايا الوباء بالمدينة إلى 24 حالة وفاة منذ بداية الجائحة مارس الماضي.

ورصدت المصادر ذاتها، خلال الفترة نفسها، 53 حالة جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كوفيد-19، ليبلغ إجمالي المصابين بالفيروس التاجي 1601 حالة إلى حدود مساء السبت، من ضمنها 1049 حالة تماثلت للشفاء من المرض.

وحسب آخر تحديث لبيانات الوضعية الوبائية لفيروس كورونا بثغر سبتة فإن 528 حالة نشطة مازالت قيد العلاج، منها 487 حالة تخضع للعزل الصحي المنزلي، و41 حالة أخرى ترقد بالمستشفى الجامعي بالمدينة.