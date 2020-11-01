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"الشرق" يسجل 20 وفاة بـ"كورونا" في يوم واحد

"الشرق" يسجل 20 وفاة بـ"كورونا" في يوم واحد
عبد الكريم هرواش من الناظور
الأحد 01 نونبر 2020 - 01:25

سجلت جهة الشّرق 20 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، منها 6 حالات بإقليم الناظور، و4 حالات بإقليم الدريوش، و3 حالات بكل من إقليميْ جرادة وجرسيف، وحالتان بعمالة وجدة، ومثلهما بإقليم فكيك، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء بالجهة ذاتها إلى 274 حالة.

وخلال المدة ذاتها، رصدت المديرية الجهوية لوزارة الصحة 428 حالة إصابة بالفيروس بجهة الشرق، إذ سجلت عمالة وجدة أنجاد وحدها 174 حالة، وإقليم الناظور 120 حالة، وإقليم بركان 57، وإقليم تاوريرت 36؛ فيما سجل إقليم جرادة 6 حالات، وإقليم الدريوش حالتين، وإقليم فكيك حالة واحدة.

وحلت جهة الشرق في المرتبة الثالثة وطنيا من حيث حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، مسبوقة بكل من جهة الدار البيضاء سطات التي سجلت 1806 حالات، وجهة الرباط سلا القنيطرة التي سجلت 736 حالة.

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