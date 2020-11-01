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الرئيسية | جهات | حملة تحسّس ساكنة كلميم بخطورة الوضع الوبائي

حملة تحسّس ساكنة كلميم بخطورة الوضع الوبائي

حملة تحسّس ساكنة كلميم بخطورة الوضع الوبائي
مصطفى البكار من تزنيت
الأحد 01 نونبر 2020 - 12:25

نظّمت السلطة المحلية بتنسيق مع الأمن الوطني والقوات المساعدة، السبت، حملة تحسيسية واسعة جابت مختلف الأحياء والشوارع الرئيسية بمدينة كلميم، بغرض توعية الساكنة بخطورة فيروس "كورونا"، وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من انتشاره.

وحثت العملية التوعوية، التي أشرف عليها باشا المدينة، المواطنين على الالتزام التام والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية، التي أقرتها السلطات العمومية والصحية لمنع تفشي الوباء، وعلى رأسها إجبارية وضع الكمامة الواقية، واحترام مسافة التباعد الاجتماعي، واستعمال المطهرات والمعقمات، وعدم الاستهتار بالفيروس، تفاديا لتسجيل المزيد من الإصابات والوفيات التي أضحت تعرف ارتفاعا مخيفا في الأيام الأخيرة.

وأكّدت النداءات الموجّهة إلى ساكنة كلميم أن الظرفية الراهنة تستدعي من الجميع إبداء المزيد من اليقظة، والتحلي بروح المسؤولية والتضامن، خصوصا بعد التراخي الملحوظ الذي سجل في صفوف المواطنين بعد تخفيف قيود الحجر الصحي.

وتأتي هذه الحملة تزامنا مع تسجيل مدينة كلميم، السبت، 35 حالة مؤكدة بالفيروس التاجي تعود ثلاثة منها إلى عمال بحمام شعبي، وهو ما دفع الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل قصد حصر لائحة المخالطين في صفوف زبناء المرفق المذكور.

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1 - حملة تخويفية الأحد 01 نونبر 2020 - 12:33
قل حملة تخويفية ترويعية و ليست تحسيسية، أنا شخصيا لما أرى ذلك الكم من المخزن في الشارع لا أرى فيه إلا استعراضا لعضلات المخزن على الشعب زعما لي دوا يرعف، التحسيس يكون من خلال منشورات ملصقات برامج توعوية توزيع كمامات معقمات مساعدات مادية و عينية على المحتجزين في منازلهم و ليس استعراضا عسكريا للسلطات بالزي العسكري، المهم الله يخرج هاذ الطرح على خير و السلام.
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4
2 - Fixible الأحد 01 نونبر 2020 - 12:49
حملة توعية عن بعد أما الحضوري فلأخد الصور و البوز في بعض الشوارع الرئيسية
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