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استهتار بالوباء .. حافلات عمومية تخرق تدابير الوقاية في البيضاء

استهتار بالوباء .. حافلات عمومية تخرق تدابير الوقاية في البيضاء
هسبريس - مصطفى شاكري
الاثنين 02 نونبر 2020 - 00:10

تخرق مجموعة من حافلات النقل الحضري شروط الوقاية الصحية في العاصمة الاقتصادية للمملكة، رغم الارتفاع المتصاعد لأعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، حيث تغيب الإجراءات الاحترازية في بعض الحافلات العمومية التي تشهد ازدحاما كبيرا من لدن "البيضاويين".

وفي مركز مدينة الدار البيضاء، يُلاحظ اكتظاظ شديد أثناء انتظار قدوم الحافلة، لا سيما في الفترة المسائية؛ إذ يتجمّع المواطنون في طابور طويل دون أي احترام لمسافة الأمان، الأمر الذي قد يشكل بؤرا وبائية من شأنها نشر العدوى في أرجاء القطب المالي.

ومع التدابير المشددة التي جرى الإعلان عنها في الفترة الأخيرة، يتسابق الناس من أجل الحصول على مقعد في الحافلة العمومية قبل حلول الثامنة مساءً التي تتوقف فيها وسائل النقل العمومي بالدار البيضاء، قبل أن يتم تطبيق حظر التجوال الليلي في التاسعة ليلا.

ويمكن معاينة ازدحام كبير في مجموعة من محطات حافلات النقل الحضري، وذلك في ظل عدم ارتداء المواطنين للكمامة الواقية، وغياب التباعد الجسدي، ما يؤدي بدوره إلى امتلاء جميع مقاعد الحافلة، وهو ما يشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين.

ولا يعمد مراقبو الحافلات إلى تحسيس الركاب بضرورة الاحترام التام للإجراءات الصحية الموصى بها بسبب القفزة الوبائية التي تشهدها العاصمة الاقتصادية، بل يقتصرون فقط على التأكد من توفرهم على تذاكر السفر.

ولم تنجح المصالح الإدارية المعنية في جلب الحافلات الجديدة إلى شوارع الدار البيضاء إلى حدود الساعة، حيث يشهد ملف تدبير النقل الحضري تعثرا كبيرا منذ الموسم الفارط، ثم أخّرت الجائحة العالمية الموعد المحدد لتسليمها، لتتم الاستعانة بالحافلات المستعملة المستوردة من دول أوروبية عديدة.

وكانت شركة "ألزا"، المفوض لها تدبير قطاع النقل بالدار البيضاء، قررت اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، تفاعلا مع قرار السلطات الحكومية المغربية.

وقالت الشركة، في بلاغ سابق لها، إنها قررت "تخفيض الحد الأقصى لعدد الركاب لكل حافلة في الخدمة إلى عدد المقاعد المتاحة"، مع "نشر فرق عبر مختلف الحافلات لتوعية الركاب بالمسافات الواجب التقيد بها بين كل مسافر".

كما أكدت الشركة، التي تدبر القطاع بالبيضاء والجماعات المجاورة، أنها ستعمل داخل الحافلات على "توزيع المطهر على جميع العاملين بالشركة، وكذا على جميع ركاب حافلات ألزا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - سعيد الاثنين 02 نونبر 2020 - 00:24
لله يجزيكم بالخير ارحمو نفسكم وارحمو الشعب سنين وقروون من التجهيل والتجويع والتضبيع والتفقير الممنهج واليوم يطلب من هدا الشعب البئيس ان يعيش ويتصرف مثل الشعب اليابني او السويدي
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27
2 - تعايش في حدود الممكن . الاثنين 02 نونبر 2020 - 00:30
قد نلتمس لهم بعض الأعذار فالناس تخاف الحاجة أكثر من خوفها الجائحة والجيوب فارغة والمتطلبات لا تهدأ ولا ترحم . هناك دول عظمى وغنية ويخرج مواطنونها احتجاجا على تدابير الحجر فما بالك بمن هو تحت رحمة شركات القروض المعاشية وفواتير الكراء والكهرباء .
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24
3 - مريم الاثنين 02 نونبر 2020 - 00:33
يجب اغلاق الجامعات واعتماد التعليم عن بعد لتفادي هذه الاشكالات
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-9
4 - الحجر؟؟ الاثنين 02 نونبر 2020 - 00:42
أودي بنادم معارش بخطورة المرض اللهم إعتامدو الحجر أيسدو على عباد الله حتا يلقاو شي لقاح نشاء الله
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2
5 - samir الاثنين 02 نونبر 2020 - 00:47
يجب على الاذاعة والتلفزة المغربية والتواصل الاجتماعي , ان يقومو بتوعية سكان الدارالبيضاء بالحجر الصحي التطوعي وعدم ركوب الحافلات بدون سبب ولاعمل, الخروج من المنزل بدون سبب , ولمن ليس لع شغل ولاعمل ولادراسة ولاطبيب من الاحسن اجلسو في بيوتكم , ومن لهم سكن في البوادي والجبال فعليهم ان يخوو الدارالبيضاء في هذه الفترة الحرجة حتى ان ينحسر الوباء,
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-1
6 - ياسين الاثنين 02 نونبر 2020 - 00:56
هنا في اكادير نصف اسطول الحافلات لنفس الشركة في المستودع... و الباقي يتجول في المدينة و النواحي في ازدحام شديد في جميع الخطوط... بدون احترام لتوصيات هده الدولة التي جعلت شركة مثل الزا تساومها في كل شيء...
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1
7 - الزرع الاثنين 02 نونبر 2020 - 00:58
من زرع الشوك حصد الشوك ومن زرع القمح حصد القمح
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4
8 - وحدة وصافي الاثنين 02 نونبر 2020 - 01:01
اودي ما يليق لينا غير الحجر
راه الناس بحال جاتهم هستيريا الخروج
اعرف مناطق جنبنا في الدار البيضاء سنين وهي هادءة الان الكل خارج وبهستيريا بعد إلغاء الحجر
ضجيج في كل وقت لم نعهده قبل كورونا
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