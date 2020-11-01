38 وفاة بالوباء خلال أسبوع في جهة فاس مكناس

رشيد الكويرتي من فاس

أحصت جهة فاس مكناس، خلال الأسبوع المنصرم، 38 حالة وفاة و587 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل تماثل 496 مصابا للشفاء التام من الفيروس.

ووفقا لما أوردته المديرية الجهوية للصحة، في نشرتها الأسبوعية للحالة الوبائية بالجهة، والتي تهم الفترة الممتدة من 22 أكتوبر إلى الـ29 منه، فإن معدل الإماتة ناهز، خلالها، 2.9%، مشيرة إلى أن الوفيات الجديدة توزعت على تازة بـ12 حالة، ومكناس بـ9 حالات، وفاس بـ7 حالات، فيما تم تسجيل 3 وفيات بكل من أقاليم صفرو والحاجب وبولمان، وحالة واحدة بإقليم تاونات.

مصدر هسبريس أفاد بأن إقليم تازة تصدر باقي عمالات وأقاليم الجهة من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، إبان الأسبوع ذاته، بتسجيله لـ186 حالة، تلته مدينة فاس بـ138 حالة، ثم مكناس بـ90 حالة، وصفرو بـ57 حالة، وتاونات بـ42 حالة، وبولمان بـ24 حالة، وإفران بـ15 حالة، والحاجب بـ10 حالات، ومولاي يعقوب بـ7 حالات.

وبخصوص الحصيلة الأسبوعية للحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس بعموم جهة فاس مكناس، فقد بلغت 496 حالة شفاء، ليصل بذلك عدد المتعافين بعموم الجهة، منذ بداية تفشي الوباء، إلى 12366، حيث بلغ معدل الشفاء، وفق المصدر ذاته، مع نهاية الفترة المعنية 91 في المائة.

وأشارت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس إلى أن العدد التراكمي للكشوفات السريعة عن فيروس كورونا المستجد المنجزة بمختلف المنشآت الصحية بالجهة وصل، منذ انطلاق العمل بها أواخر شهر غشت الماضي، إلى 66297 كشفا.

أما فيما يتعلق بحالات الإصابة بالفيروس والتي تم إدخالها إلى أقسام الإنعاش، خلال الفترة المذكورة، فقد بلغت، وفق المعطيات الرسمية، 20 حالة، تتوزع على فاس بـ 11 حالة، وصفرو وتاونات بـ4 حالات، وتازة بحالة واحدة.