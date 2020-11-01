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"تدابير كورونا" تغضب أرباب المقاهي بالحسيمة

"تدابير كورونا" تغضب أرباب المقاهي بالحسيمة
جمال سماحي من تطوان
الأحد 01 نونبر 2020 - 21:13

اعتبر الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالحسيمة التدابير الاحترازية الأخيرة، التي أعلنت عنها سلطات الإقليم الجمعة الماضية، "تشكل مسا مباشرا بمصالح قطاع المقاهي والمطاعم"، مشددا على أن القطاع "لم يتخلص بعد من الآثار السلبية الناجمة عن ذات الإجراءات التي أقرتها نفس السلطات، مع بداية انتشار الوباء ببلادنا، منتصف شهر مارس الماضي".

واستغرب الفرع الإقليمي للهيئة ذاتها، في بلاغ له، توصلت به هسبريس، "عدم إشراك السلطات المحلية للجمعية في إصدار قرارات تهم القطاع، وتجاهلها لمراسلاته وملتمساته"، مطالبا "بمراجعة توقيت الإغلاق المفروض على المقاهي والمطاعم، وتمديده إلى غاية الساعة الـ11 ليلا"، لافتا إلى الوضعية المتدهورة للقطاع "بما ينبئ بحتمية إفلاسه عاجلا أم آجلا، في حالة استمرار فرض هذه التدابير".

من جانب آخر، أكد بلاغ الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن "البث التلفزيوني لا يؤثر على احترام مهنيي القطاع ورواده للإجراءات الاحترازية، من تعقيم ووضع الكمامات واحترام مسافة الأمان بين الطاولات"، منبها السلطة المحلية بالحسيمة إلى مغبة "إغراق القطاع بمثل هذه الإجراءات التي تستهدف القضاء نهائيا على الانتعاش البطيء الذي بدأ يعرفه مؤخرا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - غريب فيك يا وطني الأحد 01 نونبر 2020 - 21:22
الله يهدي هاد الحكومة التي تكيل بمكياليين اصحاب المقاهي والمطاعم حكروووو عليهم والأسواق الكبرى مثل مرجان وكارفور و و و عادي.كاتخدم واخا يوقع الي يوقع
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20
2 - ali Karim الأحد 01 نونبر 2020 - 21:41
لي باغي نعرف هو واش القائد والقوات المساعدة والطبقة لي خدامة معاهم واش كيحتارموا شروط السلامة الصحية حتى هما ولا غير فاش كيكونوا خارجين فشي مهمة
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13
3 - عمر الأحد 01 نونبر 2020 - 21:55
بالحسيمة طبيب واحد إختصاصي بالأمراض النفسية بالقطاع الخاص.مع الحجر الصحي يجب إضافة الأطباء الإختصاصيون في هذا الميدان.أما بالقطاع العام فالمواعيد تزيد في إكتآب المواطنين.
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3
4 - ADAM الأحد 01 نونبر 2020 - 21:58
المعلق 1: أنا كنمشي لكارفور ومرجان، كيفما كان الحال هناك حد أدنى على الأقل من احترام إجراءات الوقاية التي اتخذتها الدولة لمحاربة الجائحة، أما المقاهي والمطاعم لا أذهب إليها، أولا لكونها ليس هناك أي احترام للوقاية في جلها، وثانيا إن الجلوس في المقاهي بدون هدف ولأجل قتل الوقت فقط شيء مقيت ويجب محاربته، كما أدعوا الآباء وأولياء الأطفال إلى تعليم الأبناء على عدم الجلوس هناك لكي لا يتعودوا على ذلك.
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