تعافي 3038 شخصاً من "فيروس كورونا" خلال يوم واحد بالمغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تعافي 3038 شخصًا من فيروس كورونا خلال آخر الـ24 ساعة الماضية مقابل وفاة 67 مصابا؛ فيما جرى تسجيل 3460 حالة جديدة بالمغرب.

ارتفع معدل ملء أسرة الإنعاش إلى 36.4 في المائة، بعد تواصل ارتفاع الحالات الخطيرة أو الحرجة إلى 840 حالة؛ منها 87 في الـ24 ساعة الأخيرة.

جهة الدار البيضاء سطات سجلت 1100؛ منها 846 بالبيضاء، و70 بالنواصر، و49 بالجديدة، و45 بسطات، و36 بمديونة، و26 بالمحمدية، و22 ببرشيد، و6 ببن سليمان.

جهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 639 حالة؛ منها 186 بالصخيرات تمارة، و143 بسلا، و104 بالقنيطرة، و87 بالرباط، و71 بالخميسات، و36 بسيدي قاسم، و12 بسيدي سليمان.

جهة الشرق سجلت 567 حالة؛ منها 319 بوجدة أنجاد، و59 بتاوريرت، و54 بالناظور، و45 بجرادة، و44 ببركان، و37 بفجيج، و9 بالدريوش.

جهة سوس ماسة سجلت 295؛ منها 202 بأكادير إدوتنان، و53 بإنزكان أيت ملول، و29 بتارودانت، و5 بتزنيت، و4 بطاطا، وحالتان بشتوكة أيت بها.

جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 205 حالات؛ منها 56 بتطوان، و51 بطنجة تطوان، و30 بالمضيق الفنيدق، و25 في كل من وزان والعرائش، و13 بالحسيمة، و3 بشفشاون، وحالتان بالفحص أنجرة.

جهة مراكش أسفي سجلت 153 حالة؛ منها 86 بمراكش، و26 بقلعة السراغنة، و11 بالصويرة، و9 باليوسفية، و8 بالحوز، و7 بالرحامنة، و6 بشيشاوة.

جهة بني ملال خنيفرة سجلت 123 حالة؛ منها 47 بأزيلال، و26 ببني ملال، و19 بخريبكة، و18 بخنيفرة، و13 بالفقيه بنصالح.

كما سجلت 91 حالة في جهة فاس مكناس؛ منها 33 بتازة، و17 بفاس، و12 بمكناس، و10 ببولمان، و8 بصفرو، و7 بإفران، و4 بالحاجب.

وسجلت 91 حالة في جهة العيون الساقية الحمراء؛ منها 87 بالعيون، وحالتان في كل من السمارة وطرفاية.

سجلت 41 في جهة كلميم واد نون؛ منها 37 بكلميم، وحالتان في كل من سيدي إفني وآسا الزاك. وسجلت 36 حالة في جهة الداخلة وادي الذهب، بوادي الذهب.

الوفيات الـ67 تتوزع على البيضاء بـ13 وفاة، و5 في كل من الناظور وتطوان، و4 بالقنيطرة، و3 في كل من وجدة أنجاد وأكادير إداوتنان وطنجة تطوان والعرائش وتازة، وحالتي وفاة في كل من الرباط وتارودانت ومراكش وتنغير وصفرو، وحالة وفاة واحدة في كل من سلا وبركان وإنزكان أيت ملول وطاطا واشتوكة أيت بها وشفشاون وقلعة السراغنة والرحامنة وبني ملال وخريبكة وميدلت ومكناس وطان طان.