حصيلة ضحايا "كورونا" بسبتة تصل إلى 25 وفاة

جمال سماحي من تطوان

سجلت سبتة المحتلة حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع حصيلة ضحايا الفيروس التاجي بالمدينة إلى 25 شخصا منذ بداية تفشيه في مارس الماضي.

كما سجلت السلطات الصحية بالمدينة السليبة 46 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد- 19"، خلال الفترة نفسها، ليبلغ إجمالي الإصابات 1647 حالة إلى حدود مساء الأحد.

بالمقابل، تم تأكيد تماثل 54 مصابا بـ"كوفيد- 19" للشفاء، في أعلى معدل تعافٍ يومي منذ أسابيع، ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 1103 أشخاص منذ بداية انتشاره.

ووفق آخر تحديث لبيانات الوضعية الوبائية لفيروس "كورونا"، لا تزال 519 حالة نشطة قيد العلاج بسبتة، منها 473 حالة تخضع للعزل الصحي المنزلي، و46 حالة ترقد بالمستشفى الجامعي، منها 7 حالات في وحدة العناية المركزة، و5 حالات أخرى في قسم الطوارئ.