24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:44
|13:16
|16:11
|18:38
|19:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- 245 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
- دراسة: "الأسبرين" يخفّف من أعراض "كوفيد-19"
- ما أهمية حمض "الفوليك" خلال الحمل؟
- لا توقف التمارين الرياضية تماما بسبب "كورونا"!
- الجزائر تناور "قرار الصحراء" وترفض تحمل مسؤولية استمرار النزاع
ماء العينين: المنتخبون يخضعون للوصاية الإدارية من الولاة والعمّال (5.00)
العالم يبحث عن مقاييس جديدة لتقييم أداء الاقتصادات بعد الجائحة (5.00)
الدار البيضاء تقترب من العودة إلى تطبيق "الحجر الصحي الشامل" (5.00)
- جاك لانغ يبرئ ماكرون من معاداة الإسلام وينادي بإيقاف "المقاطعة" - (168)
- الدار البيضاء تقترب من العودة إلى تطبيق "الحجر الصحي الشامل" - (127)
- إعلامية جزائرية تغضب المغاربة بالعيون الصّحراوية - (116)
- الجزائر تناور "قرار الصحراء" وترفض تحمل مسؤولية استمرار النزاع - (108)
- مصدر مسؤول: الحكومة لم تناقش إعادة تدابير الحجر الصحي بالمغرب - (85)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حصيلة ضحايا "كورونا" بسبتة تصل إلى 25 وفاة
سجلت سبتة المحتلة حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع حصيلة ضحايا الفيروس التاجي بالمدينة إلى 25 شخصا منذ بداية تفشيه في مارس الماضي.
كما سجلت السلطات الصحية بالمدينة السليبة 46 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد- 19"، خلال الفترة نفسها، ليبلغ إجمالي الإصابات 1647 حالة إلى حدود مساء الأحد.
بالمقابل، تم تأكيد تماثل 54 مصابا بـ"كوفيد- 19" للشفاء، في أعلى معدل تعافٍ يومي منذ أسابيع، ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 1103 أشخاص منذ بداية انتشاره.
ووفق آخر تحديث لبيانات الوضعية الوبائية لفيروس "كورونا"، لا تزال 519 حالة نشطة قيد العلاج بسبتة، منها 473 حالة تخضع للعزل الصحي المنزلي، و46 حالة ترقد بالمستشفى الجامعي، منها 7 حالات في وحدة العناية المركزة، و5 حالات أخرى في قسم الطوارئ.