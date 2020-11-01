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الرئيسية | جهات | تفاصيل الإصابات الجديدة بـ"كورونا" في جهة الشرق

تفاصيل الإصابات الجديدة بـ"كورونا" في جهة الشرق

تفاصيل الإصابات الجديدة بـ"كورونا" في جهة الشرق
عبد الكريم هرواش من الناظور
الأحد 01 نونبر 2020 - 22:18

رصدت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الشرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 565 حالة إصابة بفيروس "كورونا المستجد"، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 12840 حالة.

وسجلت عمالة وجدة- أنجاد وحدها 319 حالة، يليها إقليم تاوريرت بـ59 حالة، وإقليم الناظور بـ54 حالة، وإقليم بركان بـ44 حالة. في حين سجل إقليم جرادة 45 حالة، وإقليم فكيك 37 حالة، وإقليم الدريوش 9 حالات، بينما ارتفعت حصيلة الشفاء إلى 7547 حالة بالجهة ذاتها، بعد تعافي 142 حالة من فيروس "كوفيد-19".

وتوفيت بسبب الفيروس التاجي، خلال المدة ذاتها، 9 حالات، منها 5 حالات بالناظور، و3 حالات بوجدة، وحالة واحدة ببركان، ليصبح عدد ضحايا الوباء منذ بداية تفشيه بجهة الشرق 280 ضحية.

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