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كُتّاب وآراء
تفاصيل الإصابات الجديدة بـ"كورونا" في جهة الشرق
رصدت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الشرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 565 حالة إصابة بفيروس "كورونا المستجد"، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 12840 حالة.
وسجلت عمالة وجدة- أنجاد وحدها 319 حالة، يليها إقليم تاوريرت بـ59 حالة، وإقليم الناظور بـ54 حالة، وإقليم بركان بـ44 حالة. في حين سجل إقليم جرادة 45 حالة، وإقليم فكيك 37 حالة، وإقليم الدريوش 9 حالات، بينما ارتفعت حصيلة الشفاء إلى 7547 حالة بالجهة ذاتها، بعد تعافي 142 حالة من فيروس "كوفيد-19".
وتوفيت بسبب الفيروس التاجي، خلال المدة ذاتها، 9 حالات، منها 5 حالات بالناظور، و3 حالات بوجدة، وحالة واحدة ببركان، ليصبح عدد ضحايا الوباء منذ بداية تفشيه بجهة الشرق 280 ضحية.