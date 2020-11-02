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وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للوقاية من الأنفلونزا

وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للوقاية من الأنفلونزا
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 نونبر 2020 - 11:15

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، اليوم الثنين، انطلاق الحملة الوطنية للوقاية من الأنفلونزا، التي ستستمر وفق تطور الوضع الوبائي.

وأورد بلاغ الوزارة، الذي توصلت به هسبريس، أن هذه الحملة التي تأتي تحت شعار "ماشي كلنا عندنا مناعة قوية ضد لاكريب.. نبادروا بالتلقيح ونحميو نفوسنا وحبابنا"، تستهدف الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة مرتبطة بالأنفلونزا قد تؤدي إلى الوفاة.

ووفق وزارة الصحة، فإن الأمر يتعلق بالنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة (كالفشل الكلوي المزمن، والسكري، وأمراض القلب، والأمراض الرئوية المزمنة ...)، وكذا كبار السن الذين يبلغون من العمر 65 عامًا وأكثر، والأطفال أقل من 5 سنوات.

وأوصت وزارة الصحة أيضا بهذا التلقيح وبشدة لدى مهنيي الصحة، "لأنه يمَكِّن، بالإضافة إلى حمايتهم وحماية محيطهم الأسري والمهني، من منع انتقال المرض إلى المرضى الذين يتم استقبالهم بمؤسسات الرعاية الصحية".

وأكدت الوزارة أن لقاح الأنفلونزا المتوفر هذا العام هو لقاح ذو تركيبة رباعية، موردة أنه يتم تعديل تركيبة اللقاح بشكل سنوي، بناءً على توصية منظمة الصحة العالمية.

وفي ظل السياق الصحي غير المسبوق الذي تعيشه الدول عبر العالم، بما في ذلك المغرب، حيث لا يُستبعد انتشار فيروس الأنفلونزا وفيروس كورونا المستجد (SARS-COV2) في آنٍ واحد، أكدت وزارة الصحة الأهمية القصوى للتغطية العالية للقاح الأنفلونزا لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى أو لمضاعفاتها.

وجددت الوزارة التذكير بأن الاحترام الصارم للتدابير الحاجزية والنظافة العامة والتباعد الجسدي، يُمَكِّن من الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وكذلك الأنفلونزا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - mona الاثنين 02 نونبر 2020 - 11:24
شخصيا مانتيقش فهاد اللقاح كلشي عندنا ماعندوش المصداقية وفيه لكذوب لن اغامر وامنحهم طواعية نفسي
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2 - Mr. Propolis الاثنين 02 نونبر 2020 - 11:48
شخصيا أداوم على تناول البروبوليس و غذاء الملكات و أستنشق من وقت لآخر بخار بعض الأعشاب ذات الزيوت الطيارة فتختفي الانفلونزا في يومين أو ثلاثة و لا تكون حدتها قوية. كما أن هذه المكملات جنبتني فيروسات أخرى كالهربس و فيروسات تنفسية أخرى و رفعت نسبة كريات دمي البيضاء. أتكلم عن تجربة و بإجراء التحاليل الطبية. أنا أحاول قدر المستطاع الابتعاد عن العقاقير الكيميائية. الطبيعة غنية بكل شئ و العلاج الطبيعي (Naturopathie) أصبح اليوم يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى و حتى دكاترة في الطب و الصيدلة أصبحوا يستعملونه إلى جانب العلاج الطبي.
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3 - حسن إسبانيا الاثنين 02 نونبر 2020 - 11:51
القضية فيها إن هل هو لقاح الأنفلونزا ام تجارب لقاح ضد كورونا ان كنت في المغرب فلا تستغرب
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