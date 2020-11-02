حصيلة "وفيات كورونا" تتجاوز 200 حالة بسوس

رشيد بيجيكن من أكادير

أحصت جهة سوس ماسة، خلال 24 ساعة الماضية، 10 وفيات إضافية جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، توزعت على أكادير إداوتنان بحالتي وفاة، ومثلهما بإنزكان آيت ملول، وثلاث وفيات بتارودانت، واشتوكة وتيزنيت وطاطا، بوفاة واحدة في كل منها، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة بعموم الجهة إلى 208 حالات.

وفي حصيلتها اليومية، التي أعلنتها عند الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين، ذكرت المديرية الجهوية للصحة أنه تم تسجيل 172 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بسوس ماسة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالوباء، منذ بداية تفشي الجائحة، إلى 12553 حالة. وتوزعت الحالات الجديدة للإصابة بالفيروس على أكادير بـ60 حالة، وتارودانت بـ39 حالة، وإنزكان بـ33 حالة، وتزنيت بـ20 حالة، وطاطا بـ14 حالة، واشتوكة بـ6 حالات.

أما في ما يتعلق بحالات التعافي من وباء "كوفيد-19" فقد قفزت الحصيلة الإجمالية بجهة سوس ماسة إلى 8814 حالة، بفضل تماثل 48 حالة للشفاء التام من الفيروس إبان الـ24 ساعة الأخيرة، توزعت على اشتوكة آيت باها بـ32 حالة شفاء، وتيزنيت بـ8 حالات ومثيلتها بإقليم طاطا.

وأصبح يوجد رهن العلاج من الإصابة من الفيروس بعموم جهة سوس ماسة ما مجموعه 3553 حالة، موزعة على المنازل والمستشفيات، وضمنها حالات تحت العناية المركزة.