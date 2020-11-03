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"المحفوظ ماء العينين" يتولى تدبير "مديرية كلميم"

"المحفوظ ماء العينين" يتولى تدبير "مديرية كلميم"
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 01:52

عينت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بشكل رسمي، المحفوظ ماء العينين مديرا جديدا لها بالمديرية الإقليمية لكلميم، وهو المنصب الذي تولاه مكلّفا منذ بداية السنة الجارية، خلفا للمسؤول الإقليمي السابق الطيب شبوط، الذي أُعفي من مهامه.

وسلّم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بكلميم واد نون، مولاي عبد العاطي الأصفر، رسالة التعيين الوزارية للمدير الجديد، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم تدبير الموارد البشرية بأكاديمية كلميم واد نون، قبل أن يتم تكليفه، في 13 يناير 2020، بتسيير شؤون المديرية مؤقتا، إلى أن تم اليوم تعيينه رسميا في هذا المنصب.

وفي وقت هنأ المسؤول الجهوي للتربية والتكوين المدير الجديد بهذا التعيين، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة، نوه بـ"الخدمات التي أسداها لقطاع التربية والتكوين على المستوى الإقليمي والجهوي"، داعيا إلى "الاشتغال في إطار فريق متجانس لتنزيل مشاريع القانون الإطار 17-51 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي".

كما شدد مولاي عبد العاطي الأصفر، ضمن كلمة توجيهية في حفل تسليم التعيين الرسمي للمدير الجديد لمديرية كلميم، على "ضرورة الانفتاح والتواصل الناجع والفعال مع الشركاء والفرقاء وكافة المتدخلين لتنشيط المؤسسات التعليمية، وتمثيل الجهة أحسن تمثيل من خلال مضاعفة الجهود للارتقاء بأداء المنظومة التربوية".

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