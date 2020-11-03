الجامعة الأورومتوسطية بفاس تستقبل الطلبة الجدد

هسبريس من الرباط

في ظروف خاصة مرتبطة بالأزمة الصحية التي فرضت اتخاذ تدابير احترازية وقائية، بدأ طلبة الجامعة الأورو متوسطية بفاس، الجدد منهم والقدامى، في التوافد من أجل بدء الموسم الجامعي الجديد.

وتشهد الجامعة الأورومتوسطية خلال الموسم الجامعي الحالي عدداً من المستجدات، أهمها الحرم الجامعي الإيكولوجي الذي تمت تهيئته من أجل الاستجابة لمتطلبات الوضعية الوبائية الحالية.

أما على مستوى التكوين، تستمر الجامعة في تطوير برامجها الأكاديمية؛ فبعد افتتاح مدرسة الهندسة الرقمية والذكاء الاصطناعي العام الماضي، تم إطلاق مدرسة جديدة متخصصة في هندسة الطب الحيوي والتكنولوجيا الحيوية برسم الموسم الجامعي الجديد.

وأفادت الجامعة، في بلاغ صحافي لها، بأن هذا التكوين الجديد يجمع بين الكيمياء وعلم الأحياء من جهة والعلوم الهندسية من جهة أخرى، ويفتح آفاقاً للخريجين للعمل في مختلف القطاعات بما في ذلك الصناعة والصحة والبحث العلمي والمؤسسات العمومية أو الخاصة.

كما قامت الجامعة أيضاً بإطلاق ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال «Audencia Executive MBA» ، بشراكة مع المدرسة العليا للتجارة أودينسيا بمدينة نانت الفرنسية؛ وهو تكوين معتمد دولي ومصنف ضمن الأفضل عالمياً، حسب تصنيف "الفاينانشيال تايمز" لسنة 2020.