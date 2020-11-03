جهة بني ملال .. 6 وفيات و167 إصابة بكورونا

ياسين أوشن

أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 167 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 64 حالة بإقليم بني ملال، و29 حالة بإقليم خريبكة، و5 حالات بإقليم خنيفرة، و48 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و21 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 11056 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما سجلت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، 105 حالات شفاء إضافية؛ منها 17 حالة بإقليم بني ملال، و28 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و14 حالة بإقليم خنيفرة، و18 حالة بإقليم خريبكة، و28 حالة بإقليم أزيلال، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 9578 حالة.

وفي ما يخص الوفيات، أحصت الجهة 6 حالات جديدة؛ حالتان بكل من أقاليم الفقيه بن صالح وخريبكة وبني ملال، ليصل العدد الإجمالي إلى 248 وفاة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1230 حالة؛ كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 113770 حالة.

يُذكر أن وزارة الصحة سجلت، الثلاثاء، 4495 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 229565 حالة في المغرب.